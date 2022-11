Kılıçdaroğlu: CHP, halkın partisi olmuştur (2)

`SARAYLARDA OTURMAK GİBİ MERAKIM YOK´

Bursa´daki temaslarını sürdüren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yıldırım ilçesindeki düğün salonunda düzenlenen 'Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları Toplantısı´na katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Türkiye´yi iyi bilen, bölgeleri ve Türkiye'nin 7 bölgesini de iyi bilen, sorunlarını iyi bilen, sorunlarının çözümü için çaba harcayan bir kişi olduğunu unutmayın. Bir kardeşiniz olduğunu unutmayın. Benim saraylarda oturmak gibi bir merakım yoktur. Eğer saraylarda birisi oturacaksa bu millet saraylarda oturmalıdır. Eğer bu coğrafyada bir çocuk, yatağa aç giriyorsa bir anne, bir baba evladı işsizse o evde huzur olmaz. Huzur olmadığı yerde bereket olmaz. Herkesin işi olmalı. Herkesin aşı olmalı. Bu sizin hakkınız aslında ama hak talep etmeyi bilmek gerekiyor. Ne demek hakkınız? Anayasa madde 49; `Çalışmak herkesin hakkıdır´ diyor. Yani ben çalışıyorum ama bu benim hakkım. Siz hak talebinde bulunduğunuz zaman devleti yönetenlerin size o hakkı teslim etmesi lazım yani size iş bulması lazım. Size iş bulmuyorsa anayasal görevini yerine getirmiyor demektir. Üniversite bitiyor, ailelerin oğlu var, kızı var. Eğitim kolay değil. Üniversiteyi bitirmek kolay değil. Boğazından kesiyor, yemeğinden kesiyor. Evladım okusun, kızım, oğlum okusun, iyi yerlere gelsin, benden daha iyi bir hayat sürsün; diye bekliyor. Üniversiteyi bitiriyor, liseyi bitiriyor. İşsiz. Nereye kadar? Baba işsiz, evlat işsiz. Nereye kadar? Bu toplum, bu toplum bunları aşmak zorundadır. Beraber aşmak zorundayız" dedi.

`HER BİRİMİZİN KİMLİĞİ, KENDİ ŞEREFİ´

Kimlik üzerinden siyaset yapıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Toplumun yönünü başka yerlere çekiyorlar. Sizin dikkatinizi başka yerlere çekiyorlar. Nasıl çekiyorlar? Onu da anlatayım. Kimlik üzerinden siyaset yapıyorlar. Yanlıştır. Kimlik üzerinden siyaset yapılmaz. Neden? Ben annemi, babamı seçme hakkına sahip miyim? Annebabanızı seçme hakkına sahip misiniz? E değiliz. O zaman nedir? Her birimizin kimliği kendi şerefidir. Hepimiz ailemizle soyumuzla sopumuzla gurur duyarız. Siyaset konusu bu değildir. İnanç, herkesin bir inancı vardır. İnanca saygı göstermek gerekir. Her inanca saygı göstermekle gerekir dolayısıyla inanç da siyaset konusu olmaz. Yaşam tarzı da siyaset konusu olmalı. Siyaset konusu nedir? İş bulamıyorsanız siyasetin sorunudur bu. Bunu bulacak. Ev bulamıyorsanız siyasetin sorunudur" diye konuştu.

`6 LİDER BİRLİKTE KAZANACAĞIZ´

Konuşmasında helalleşme vurgusu yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kutuplaştırıyorlar buradan çıkmak zorundayız. Kutuplaşmayacağız. Kavga etmeyeceğiz. 'Helalleşme' dedim. Niye 'helalleşme' dedim? Ya artık kavga etmeden bıkmadın mı? Ya bu millet bıkmadı mı? Kısır tartışmalardan bıkmadı. Birbirimizi ötekileştiriyor. 'Vay senin kimliğin böyle şöylesin. Vay senin yaşam tarzın böyle, şöylesin'. Artık bunları bırakmak zorundayız. Bunları bırakacağız Allah'ın izniyle. Göreceksiniz, bu ülkede herkesin kazandığı; herkesin bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, parklarında özgürce gezdiği güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Beraberiz, 6 lider beraberiz, birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız, kaybetmek yok bizin kitabımızda. Kazanmak var, kazanmak. Yeniden kazanacağız ve Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz, yeniden. Adaleti, devlette liyakati yeniden getireceğiz. Çürüyen bir yapıyı mutlaka ama mutlaka kurtaracağız. Yapı çürümeyecek. Devletin yapısı çürümeyecek. Liyakati yaptığınız zaman devlet vatandaşına hizmetle görevlidir. Devlet dediğiniz kurum elinde sopası vatandaşın kafasına vuran değildir. Devlet vatandaşını dinlemek zorundadır. Derdi nedir? Anlatmak zorundadır. Bir şey söyledim. Hemen saldır, 'yakala', at hapishaneye. E ne olacak? Kimse bir şey söylemeyecek mi? Bir sivil toplum örgütünün başkanı kalktı bir konuşma yaptı. Ekmekle ilgili bir konuşma yaptı. Vay efendim şimdi hapiste. Onun hakkını, hukukunu kim arayacak? Bu kardeşiniz arayacak. Siyasi düşüncesinden ötürü hape satılanlar var. Ya bir insan düşüncesinden ötürü hapse atılır mı? Herkesin bir düşüncesi var. Yüce Yaradan demiyor mu; 'Aklınızı kullanmıyor musunuz' diye soruyor. Kur'an'da birden fazla yerde soruyor. İnsanoğlu aklını kullanacak. E şimdi aklını kullanan ve onu söyleyeni dokuz köyden kovacaklar. Alacaklar 'Sen niye böyle yaptın' diye. Bu kardeşinizin sözü var. Dokuz köyden kovsalar, onuncu köye gideceğim bu millete hizmet etmek için."

`5´Lİ ÇETELER ARAYA ADAM KOYUP, GÖRÜŞMEK İSTEDİLER´

Kılıçdaroğlu, "Sadece siyasetçiler, iktidardakiler değil; 5´li çeteler var" diyerek, şöyle devam etti:

"Dünyanın parasını kazanıyorlar. Sizin ödediğiniz vergileri hortumluyorlar. Öyle 5´li çeteler var, araya adam koydular, benimle görüşecekler. Olur ya Kılıçdaroğlu gelirse, efendim bize hesap sorar mı, diye. Devlet zulmetmez. Devlet adaletle yönetilir. Birisinin hakkı yenmişse oradan alacaksınız. Adalet içinde haksızlığa uğrayana teslim edeceksiniz dolayısıyla çetelerden de hesap soracağız. 5´li çeteler, 10´lu çeteler. Bunlardan da hesap soracağım. Hiç kimse endişe etmesin. Adalet için ne gerekiyorsa tamamını yapacağız. Birileri alıyor buradan paraları, dolarları Amerika'ya gönderiyor. Amerika da öbür evladı da paraları alıyor. Kendisine 35 katlı gökdelenler yapıyor. E bay Kemal bunu seyredecek. Seyreder miyim? Seyretmem. O paraların tamamını alacağım, getireceğim Türkiye'ye ve bu millet için harcayacağım. Öyle parayı hortumla yurt dışına götür, kendi dünyalığını yap. Ben de bunu seyredeceğim. O zaman adalet nerede? O zaman ben niye 'adalet' diye bağırıyorum? Ben niye 'haksızlık var' diye bağırıyorum? Bunu yapacağız, gerçekleştireceğiz."

`OLAY BİR CUMHURBAŞKANI OLAYI DEĞİLDİR´

'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının açıklanmaması ile ilgili eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, "6 lider bir aradayız. Her birimiz ayrı partiyiz ama her birimiz bu ülkede demokrasi olsun istiyoruz. Bu ülkede güzellikler olsun istiyoruz. Birlikte yaşayalım istiyoruz. Görüşlerimiz farklı olabilir. Elbette buna saygı duyacağız. Demokrasi konusunda, adalet konusunda, hak hukuk konusunda beraberiz. Devlet liyakatle yönetilir, adaletle yönetilir. Bu konuda da birlikteyiz. Birlikte oturacağız ve birlikte karar vereceğiz. Belki şu soru gelebilir aklınıza; `Neden cumhurbaşkanı adayınızı hemen belirlemiyorsunuz´ diye. `Millet bunu bekliyor´ diye söylüyorlar. Hayır efendim. Önce bir hükümet programının ortaya çıkması lazım. Bizim neleri yapacağımızı millete anlatmamız lazım. Olay bir cumhurbaşkanı olayı değildir. Olay, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeniden ayağa kalkması olayıdır. Beraber inşa edilmesi olayıdır. Yeniden inşa edilmesi olayıdır. Siz ekonomide ne yapacağınızı anlatmazsanız, adaleti nasıl sağlayacağınızı söylemezseniz, işsizliği nasıl önleyeceğinizi söylemezseniz, teknoloji devrimini nasıl sağlayacağınızı söylemezseniz, o zaman neyi yapacaksınız. 'İlla bir aday olsun'. E aday ne olacak ki? Ali olur, Veli olur ama sizin memleketi ayağa nasıl kaldıracağınızı söylemeniz lazım. Uzun yıllardır devam eden bir toplumsal barış sorunumuz var. Bu toplumsal barışı nasıl sağlayacağımızı söylemeniz lazım. Artık yeter değil mi? Kavgaya son vermek gerekmiyor mu? O zaman oturup konuşmamız lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçerken yeni bir yol haritasını nasıl yapacağımızı millete anlatmamız lazım. Millet bütün bunların hepsini bilecek. Neyi, nasıl yapacağımızı bilecek. Vadettiklerimizi bilecek. Ondan sonra bir cumhurbaşkanı adayı belirleriz. Önemli olan neydi? Önemli olan, var olan yapıyı değiştirmektir. Darbe hukukundan arındırmaktır. Haksızlıklara karşı durmaktır. Eğer haksızlıklara karşı durmazsanız bu iş yürümez. Adaletsizliğin olduğu yerde devlet olmaz. Adaleti sağlamak zorundasınız. Bunu yapacağız ve bunun kavgasını veriyoruz" diye konuştu.

2023 seçimlerinde yaklaşık 6,5 milyon gencin ilk kez oy kullanacağına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bu gençler özgürlük istiyorlar. Bu gençler rahatlıkla tweet atayım istiyorlar. Bu gençler, bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında rahat gezmek istiyorlar. Bu gençler iş istiyorlar. Bu gençler çalışmak istiyorlar. Bu gençler demokrasi istiyorlar ve bu gençlere benim bir sözüm var. `Sizin hayalleriniz benim hedefim olacaktır´ dedim. Onların bütün hayallerini gerçekleştireceğiz. 6,5 milyon genç sandığa gittiğinde Türkiye'nin kaderini değiştirecek ve 6,5 milyon genç Türkiye Cumhuriyeti tarihine güzel bir demokrasi sayfası bırakacaklar. `Otoriter bir yönetimi, demokratik yöntemlerle demokratik yollarla biz değiştirdik´ diyecekler. Bu nedenle gençler bu ülkenin önünü açacaktır. Bu ülkenin yolunu açacaktır. Bu ülkenin ülküsünü gerçekleştirecektir. Gençlere hepimizin güvenmesi lazım. Onlar bizim evlatlarımız. Onlar daha iyi yetiştiler bizden" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2022-11-12 14:41:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.