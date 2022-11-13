Evinde bıçaklanarak öldürülen Nazlı'nın eşi gözaltında (2)

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Not: İl haberimizde S.M. olarak belirttiğimiz Nazlı Meral'in eşinin ismi, kaynagından N.M. olarak düzeltilmiştir.ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki evinde bıçaklanarak öldürülen Nazlı Meral'in (36) şüpheli olarak gözaltına alınan eşi N.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. N.M., adliye girişinde gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. (DHA)Haber: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-11-13 14:53:39



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