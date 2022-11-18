Bagajda yolculuğa 1861 TL ceza

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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA'da kapağı kapanmayınca eşyalarla birlikte taksinin bagajında yolculuk eden kişi, kameraya yansıdı. Tepki çeken yolculuğa izin veren taksi şoförüne 1861 TL ceza kesildi.

Osmangazi'de arkadaşları ile bindiği taksiye eşyalarını yerleştiren kişi, kapak kapanmayınca bagajda yolculuk yaptı. Bagajda eşyaları tutarak giden kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, taksi şoförü D.A.'ya, 'araç dışında yolcu bindirmek' ve 'bagaj kapısının açık tutulması' suçlarından toplam 1861 TL ceza kesti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2022-11-18 10:49:17



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