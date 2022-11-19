Bursa'da sahte çek operasyonuna 5 tutuklama



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da polisin düzenlediği operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır, 2,5 milyon liralık sahte çek ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte çekle yapılan ticarete yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda, şebekenin İstanbul'dan temin ettikleri sahte çeklerle Bursa ve farklı illerde piyasadan çeşitli ürünler alıp satarak birçok kişiyi 1 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, önceki gün Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda A.A., H.H.Y., C.E., G.B., S.K. ve T.P. gözaltına alındı, piyasaya sürülmeye hazır 2,5 milyon lira değerinde sahte çek ve çekleri cirolamak için kullanılan kaşeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden T.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5'i 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-11-19 12:16:26



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