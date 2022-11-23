Plakasız araçtan oto galeriye kurşun yağdırdılar



Hasan BOZBEY/ BURSA, (DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki oto galeriye, plakası olmayan otomobilden ateş açıldı. Saldırı anında iş yerinde tesadüfen bulunan zabıta memuru, elinden yaralandı. Polis, kaçan 4 şüpheliyi arıyor.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Bursa-Yalova yolu Turist Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki oto galeriye plakasız, beyaz renk otomobilden ateş açıldı. Mermiler, iş yerinin camlarına ve önündeki araçlara isabet etti. Bu sırada galeride tesadüfen bulunan zabıta memuru, cam kırıkları nedeniyle elinden yaralandı. Saldırganlar ise aynı araçla Bursa yönüne doğru kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, görgü tanıklarının ifadesine göre, içinde 4 kişinin bulunduğu plakasız otomobilin belirlenmesi için çalışma başlattı; güvenlik ve mobese kameraları incelemeye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2022-11-23 14:04:16



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