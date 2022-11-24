Güzellik salonu görünümlü depoda 6 bin litre etil alkol ele geçirildi



Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, güzellik salonu görüntüsü verilen depoya yapılan operasyonda, 1'er ve 5'er litrelik şişelere doldurulmuş 6 bin 44 litre etiketsiz ve bandrolsüz etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Y. tutuklanırken, S.Y. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da, geçen haftalarda sahte içki zehirlenmesi nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Sahte içki temininin önüne geçmek ve yılbaşı öncesi sahte içki satışını engellemek amacıyla çalışma başlatan ekipler, Osmangazi ilçesinde G.Y. ve S.Y.'nin sahte içki satışı yaptığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından 2 şüpheliye ait depoya operasyon düzenlendi. Güzellik salonu görüntüsü verilen depoya baskında 1'er ve 5'er litrelik şişelere doldurulmuş 6 bin 44 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2022-11-24 15:16:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.