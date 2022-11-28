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Müşterisinin 14 yaşındaki torunu tarafından vurulan çaycı: Bu iş bu kadar kolay olmamalı

DHA

Müşterisinin 14 yaşındaki torunu tarafından vurulan çaycı: Bu iş bu kadar kolay olmamalı


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, işlettiği çay ocağında tartıştığı K.D.'nin (53) torunu M.E.K. (14) tarafından vurulan İsmail Güder (51), "Ölebilirdim. Bu işin bu kadar kolay olmaması lazım. Türk adaletinin gerekeni yapacağından şüphem yok" dedi.
Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Tarihi Hanlar Bölgesi'ndeki 'Düğün Çarşısı'nda meydana geldi. Çay ocağı işleten İsmail Güder ile müşterisi K.D., yüksek sesle çay isteme meselesinden çıkan tartışmada kavga etti. Çevredekilerin araya girmesiyle ayrılan taraflardan K.D., iş yerinden çıkarken 'Benim yeğenlerim var. Akşama bekleyin, bakın ne yapıyorum size' dedi. Bir süre sonra çay ocağına gelen kişi, İsmail Güder'i tabancayla kasığından vurdu. Güder, çağırılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ŞÜPHELİ TORUNU ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası çalışmasında saldırıyı gerçekleştirenin K.D.'nin torunu M.E.K. olduğunu, şüphelinin olay yerine Hamza Dumanlıdağ'ın (22) kullandığı araçla geldiğini, olayın ardından yine bu araçla kaçtığını belirledi. Şüpheliler, adreslerine yapılan baskınla yakalanıp gözaltına alındı, K.D.'nin ise kaçtığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.E.K. ve Hamza Dumanlıdağ, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
'KONU ÇAY MEVZUSU'
Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan burada doktorların müdahalesi sonrası hayati tehlikeyi atlatan İsmail Güder, olay günü yaşananları anlattı. Güder, "Dün çay ocağında çalışırken çok gürültü yapan bir müşteri geldi. Kendisini uyardık, 'çok gürültü yapıyorsun' dedik. Ondan sonra tartışma başladı. Esnaf da araya girince tartışma büyüdü. Bu adam gitti ama giderken 'Benim yeğenlerim var. Akşama bekleyin, bakın ne yapıyorum size' dedi. Yaklaşık 1 saat sonra 2 tane genç delikanlı biz dükkandayken geldi. Üzerimize ateş açtı. Oğluma silah doğrulttu. Orada ben üzerine koştum. Bu sırada bana ateş açtı. Ben yaralandıktan sonra oğlum peşinden koşmaya başladı. Ona da birkaç el ateş açtı. Konu çay mevzusu. Bir çay istedi ama bağıra bağıra söyledi. Biz de yoğunduk o sıra. 'Tamam, sessiz ol. Kafamız karışmasın' dedik. O da 'Benim sesim böyle çıkıyor' diye tekrar bağırınca tartışma çıktı. Daha sonra esnaf araya girdi. Esnaf da 'Milleti rahatsız ediyorsun' diye uyardı. Zaten çarşıda sevilen birisi değilmiş. Herkese dalaşmış, kavga etmiş" dedi.
Olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten İsmail Güder, "Ben bu olayda ölebilirdim. Şu an yaşamıyor olabilirdim. Bu işin bu kadar kolay olmaması lazım. Devletimizin de onlara ceza vereceğinden eminim. Hukukun üstünlüğüne inanıyorum. Türk adaletinin gerekeni yapacağından şüphem yok" diye konuştu.
'ORGANİZE BİR ŞEKİLDE PLANLANARAK YAPILMIŞ'
Müvekkilinin yaşadığı olayla ilgili konuşan avukat Cüneyt Bülent Şeker, "Olayı müvekkilimden dinledik, videoları izledik. Gerçekten üzücü bir olay. Bursa'nın göbeğinde turistik yer olan kapalı çarşıda olan bir olay hepimizi üzdü. İstanbul için İstiklal Caddesi vakası neyse Bursa için de bu vaka böyle. O yüzden bizim için ve turizm için tedirgin eden bir olay. Olayın hukuki yönü de ağır. Müvekkilime silahla 4 el ateş edilmiş. Önce oğlu hedeflenmiş. Organize bir şekilde planlanarak yapılmış. Biz adam öldürmeye tam teşebbüs olarak düşünüyoruz. Organize bir suç olduğunu düşünüyoruz. Takdir hakim ve savcıların olmak üzere en ağır cezayı almasını istiyoruz. Bu olayların bir daha tekrar etmesini arzu etmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Olayın ardından şikayetçi olduklarını söyleyen Şeker, "Biz şüphelilerin adam öldürmeye tam teşebbüs olarak bunun değerlendirilmesini düşünüyoruz. Organize bir şekilde olması, silahla işlenmesi ve bu olayın tasarlanarak işlenmesi de ağırlaştırıcı bir sebep. Ortada ciddi bir mesele yokken böyle bir olayın çıkartılmış olması dikkat çekici bir şey. Bir daha böyle bir olayın tekrarlanmaması için en ağır cezayı almalarını istiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-11-28 10:38:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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