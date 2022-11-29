Otomobilin ağaca çarpması kamerada; 2 yaralı



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarpıp hurdaya döndüğü kazada araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesi Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Umut Şahin (20) yönetimindeki 16 AFE 896 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 50 metre savrulup, yol kenarındaki ağaca çarparak hurda yığınına döndü. Kazada sürücü Şahin ile otomobildeki arkadaşı Mehmet Karadeniz (18), araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-11-29 23:48:32



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