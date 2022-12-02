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Lisans yolunda son uçuş; kazadan hemen önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı (3)

DHA

Lisans yolunda son uçuş; kazadan hemen önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı (3)


HAKAN KÖKSAL TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'da, doğal gaz çevrim santralinin olduğu araziye düşen tek motorlu uçağın pilotu Hakan Köksal için Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Çalık Halil Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Köksal ailesi ve yakınları ile pilotun arkadaşları katıldı. 3 çocuk babası Hakan Köksal, kılınan namaz sonrası Çalı Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. (DHA)Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2022-12-02 16:24:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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