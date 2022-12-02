Lisans yolunda son uçuş; kazadan hemen önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı (3)

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HAKAN KÖKSAL TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'da, doğal gaz çevrim santralinin olduğu araziye düşen tek motorlu uçağın pilotu Hakan Köksal için Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Çalık Halil Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Köksal ailesi ve yakınları ile pilotun arkadaşları katıldı. 3 çocuk babası Hakan Köksal, kılınan namaz sonrası Çalı Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. (DHA)Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2022-12-02 16:24:52



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