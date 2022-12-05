'Meyve kasası' kavgasında iş yeri sahibi, pazarcıyı bıçakladı (2)

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KAÇAN PERDECİ YAKALANDI

Bursa´da, perde dükkanının önüne meyve kasası koyduğu için kavga ettiği pazarcı esnafından Uğur Toprak´ı (24) bıçaklayarak yaraladıktan sonra kaçan, Serdar B. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Güven Timleri tarafından kısa sürede yakalanan Serdar B., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez ESRA TÜRKER

2022-12-05 15:03:00



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