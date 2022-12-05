Halk otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti (2)

HAYATINI KAYBETTİ
Bursa´nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsüyle çarpıştıktan sonra ağır yaralanan motosikletin sürücüsü İbrahim Sivrikaya (73), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. (DHA)Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-12-05 20:29:14
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