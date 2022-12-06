Otomobil firmasının boyahanesinde yangın; 5 araç yandı

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Semih ŞAHİNAbdulselam UĞUR/ BURSA, (DHA)BURSA'da, otomobil firması yetkili servisinin boyahanesinde çıkan yangın, itfaiye ekibince yarım saatte söndürüldü; 5 araç kullanılamaz hale geldi.

Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi Yunusemre Caddesi'ndeki otomobil firması yetkili servisinin boyahanesinde, dün akşam yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyürken, kimyasal maddeler nedeniyle zaman zaman patlamalar da oldu. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kentin birçok noktasından görülen yangına, 8 araçla müdahale edildi. Yarım saatte söndürülen yangında 5 otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Abdulselam UĞUR

2022-12-06 10:53:40



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