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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da 3 katlı binada doğal gaz sıkışması kaynaklı patlama (2)

DHA

Bursa'da 3 katlı binada doğal gaz sıkışması kaynaklı patlama (2)


PATLAMA ANI KAMERADA
Bursa'da, 3 katlı binanın ilk katında doğal gaz sobasındaki gazın sıkışması sonucu meydana gelen patlama, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlamayla birlikte 3 katlı binanın 1'inci katındaki daireden dışarı alevlerin yükseldiği ve evin önünde duran çöp konteynerinin sokağın ortasına savrulduğu görülüyor. Patlamanın ardından ev sahibi Mithat Arıkan'ın can havliyle dışarı çıkması ve çevredekilerin yardıma koşması da görüntülere yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-Nevruz İLİMDAROĞLU
2022-12-29 11:05:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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