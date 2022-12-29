Bursa'da 3 katlı binada doğal gaz sıkışması kaynaklı patlama (2)

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PATLAMA ANI KAMERADA

Bursa'da, 3 katlı binanın ilk katında doğal gaz sobasındaki gazın sıkışması sonucu meydana gelen patlama, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlamayla birlikte 3 katlı binanın 1'inci katındaki daireden dışarı alevlerin yükseldiği ve evin önünde duran çöp konteynerinin sokağın ortasına savrulduğu görülüyor. Patlamanın ardından ev sahibi Mithat Arıkan'ın can havliyle dışarı çıkması ve çevredekilerin yardıma koşması da görüntülere yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-12-29 11:05:48



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