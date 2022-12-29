Alt geçidi kullanmayıp, karşıya geçmek isteyen yayaya servis otobüsü çarptı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde alt geçidi kullanmayıp, üzerindeki yoldan karşıya geçmek isterken servis otobüsünün çarptığı Öztürk T. (78), ağır yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Terminal bölgesindeki ana yolda meydana geldi. Alt geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmeye çalışan Öztürk T.´ye, Mestan S. (66) yönetimindeki 16 S 7577 plakalı servis otobüsü çarptı. Kazada, Öztürk T. ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Öztürk T., kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Öztürk T.´nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
REFÜJÜN TELLERİ KESİLMİŞ
Bu arada, kazanın yaşandığı alt geçidin üstünde bulunan refüjün tellerinin kesildiği ve yayaların alt geçidi kullanmak yerine buradan yolun karşısına geçtiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhaneli Hasan BOZBEY
2022-12-29 17:53:14
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