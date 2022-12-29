Alt geçidi kullanmayıp, karşıya geçmek isteyen yayaya servis otobüsü çarptı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde alt geçidi kullanmayıp, üzerindeki yoldan karşıya geçmek isterken servis otobüsünün çarptığı Öztürk T. (78), ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Terminal bölgesindeki ana yolda meydana geldi. Alt geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmeye çalışan Öztürk T.´ye, Mestan S. (66) yönetimindeki 16 S 7577 plakalı servis otobüsü çarptı. Kazada, Öztürk T. ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Öztürk T., kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Öztürk T.´nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

REFÜJÜN TELLERİ KESİLMİŞ

Bu arada, kazanın yaşandığı alt geçidin üstünde bulunan refüjün tellerinin kesildiği ve yayaların alt geçidi kullanmak yerine buradan yolun karşısına geçtiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhaneli Hasan BOZBEY

2022-12-29 17:53:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.