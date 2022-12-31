Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cenazesi Bursa'da

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Muammer İRTEMMehmet İNAN/BURSA, (DHA)ANKARA´da silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in (38) cenazesi, Bursa´ya getirildi. Doç. Dr. Ateş´in cenazesi, baba evinden helallik alındıktan sonra Ulu Cami´ye götürüldü.

Doç. Dr. Sinan Ateş ve yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt, Ankara'da, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456'ncı Sokak'ta dün, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Doç. Dr. Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan yaralandı. Olayla ilgili saldırganla birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Doç. Dr. Sinan Ateş´in cenazesi, sabah saatlerinde Bursa´ya getirildi. Mezarlıklar Müdürlüğü´ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Ateş´in cenazesi, Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi´ndeki baba evine getirildi. Ateş´in yakınları ve arkadaşlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Burada yapılan duanın ardından Doç. Dr. Ateş´in cenazesi Bursa Ulu Cami´ye götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Mehmet İNAN

2022-12-31 11:38:52



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