Bursa'da tekstil fabrikasında yangın



Mehmet İNANNevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)BURSA'nın Kestel ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kestel ilçesi Turanköy Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasının 3'üncü katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın fabrikayı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçe belediyeleri ve Tarım A.Ş.'nin ekiplerinden oluşan yaklaşık 40 araç ve 100'e yakın personelin müdahale ettiği yangın devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Mehmet İNANNevruz İLİMDAROĞLU

2023-01-03 21:41:34



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