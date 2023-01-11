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SMA´lı Havvanur için gereken paranın yüzde 10´u toplanabildi

DHA

SMA´lı Havvanur için gereken paranın yüzde 10´u toplanabildi


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da henüz 2 aylıkken SMA Tip-1 teşhisi konulan 21 aylık Havvanur için Valilik izniyle 13 ay önce başlatılan yardım kampanyasında tedavi için gereken paranın henüz yüzde 10´u toplandı. Kızının oyuncaklarla dolu olması gereken odasında kablolara bağlı yaşadığını söyleyen Nurcan Koca, "Yavrumun yurt dışında tedavisi için 1 milyon 880 bin dolar gerekiyor. Kampanya ile bu paranın sadece yüzde 10'unu toplayabildik. Kızım gözlerimin önünde eriyor. Bu da canımızı çok acıtıyor" dedi.
Bursa'da yaşayan Aslan Koca (33) ve Nurcan Koca (27), 2018 yılında evlendi. 3 çocuğu olan Koca ailesi, en küçük kızları Havvanur'u 15 günlükken, hareketlerinde yavaşlık nedeniyle hastaneye götürdü. Yapılan tahlillerin ardından Havvanur´a 2 aylıkken, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konuldu. Doğduktan sonra 9 ay yoğun bakımda kalıp son 2 ayda 5 kez hastaneye kaldırılan 21 aylık Havvanur için Bursa Valiliği´nden alınan izinle, 13 ay önce yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya yüzde10´a ulaşırken, kızının tedavisinin yurt dışında 1 milyon 880 bin dolara yapıldığını belirten Nurcan Koca, hayırseverlerden destek istedi.
'KIZIMI KARA TOPRAKLARA VERMEK İSTEMİYORUM'
Havvanur'un hastalığını öğrenince dünyasının yıkıldığını söyleyen Nurcan Koca, yaşadıkları süreci şöyle anlattı:
"Havvanur 15 günlükken hareketlerinde bir zayıflama fark ettik. Hastaneye götürdük. Tahliller, sonuçlar sürdüğü sırada Havvanur 2 aylık oldu. Tam bu sırada çocuğumuzun SMA hastası olduğunu öğrendik. SMA hastalığının ne olduğunu bilmiyorduk. Doktorlar bize söylediğinde dünyamız yıkıldı. SMA hastalığının tedavisinin yurt dışında olduğunu öğrendik. Büyük meblağlara bağlı bir tedavi süreci olduğu için tek başımıza bunu karşılayamıyoruz. O yüzden sesimizi duyurmak istiyoruz. Kızımı kara topraklara vermek istemiyorum. Tedavisi yurt dışında 1 milyon 880 bin dolara yapılıyor. Bu para toplanırsa benim kızım ilacına kavuşacak. Havvanur 2 ayda 5 defa hastaneye kaldırıldı. Toplamda 9 ay yoğun bakımda kaldı. Kızımın o soğuk odalarda kalmasını istemiyorum."
`SİZ VARSANIZ, BİZ BAŞARACAĞIZ´
13 aydır devam eden kampanyada yüzde 10'a gelindiğini belirten Nurcan Koca, "Tek dileğimiz çocuğumuzun yurt dışındaki ilacı alabilmesi. Havvanur'un da yaşıtları gibi oynamasını istiyorum. 2 tane ablası var. Onlar Havvanur'un ne zaman iyileşeceklerini sorduğu zaman ne diyeceğimi bilemiyorum. Tüm Türkiye'ye yalvarıyorum. Kızımın çıkmayan sesi olun. Tek dileğimiz çocuğumuzun ilacına kavuşması. Sıvı bir mama alıyor ama onu bile doyasıya veremiyorum. Kızım yarı aç, yarı tok uyuyor. Hiçbir anne bunu istemez, ben de istemiyorum. Siz varsanız, biz başaracağız. Siz olmazsanız, biz bunu başaramayız. Kızımın odası oyuncaklarla dolu olması gerekirken kablolarla, cihazlarla dolu. Kızımı parklara çıkarmak istiyorum, yaşıtlarıyla oynamasını istiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2023-01-11 09:41:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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