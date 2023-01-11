Trafo binasından kablo çalarken elektrik akımına kapılıp öldü

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, hırsızlık amacıyla girdiği trafo binasında elektrik akımına kapılan Okan S. (25) hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Trafo binasına giren görevliler, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, elektrik akımına kapıldığını tespit ettiği kişinin Okan S. olduğunu saptandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Okan S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Trafo içerisindeki kabloları kesmeye çalışırken elektrik akımına kapıldığı belirlenen Okan S.'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Okan S.'nin, hırsızlık suçundan 14 ayrı kaydının olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-01-11 23:05:13



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