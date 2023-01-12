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Hurdacıyı öldürüp parasını aldıktan sonra araç kiralayıp hamburger yemeye gitmişler

DHA

Hurdacıyı öldürüp parasını aldıktan sonra araç kiralayıp hamburger yemeye gitmişler


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA´da hurdacılık yapan Mustafa Yakut´u (59) iş yerinde dövüp, çekiçle kafasına vurarak öldürdüğü iddiasıyla, hakkında `kasten adam öldürmek´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Ferhat Tuna (20), cinayet sonrası, maktulün cebinden aldıkları para ile araç kiralayıp hamburger yemeye gittikleri sırada yakalandıklarını söyledi. Ferhat Tuna, Mustafa Yakut´u, olay günü yanında bulunan R.Ö.'nün (17) öldürdüğünü öne sürdü.
Olay, 7 Temmuz 2022´de Gemlik ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'ndeki hurda deposunda meydana geldi. Orhan Yakut, defalarca telefonla aramasına rağmen babasına ulaşamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine depoya giden polis ve sağlık ekipleri, iş yeri sahibi Mustafa Yakut'un hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekibinin kontrolünde vücudunda darp izleri ve başında yara bulunan Yakut'un öldüğü belirlendi.
DEPOYA GELİP HURDA SATMIŞLAR
Eşini 2 yıl önce kaybeden, 5 çocuk babası Yakut'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle 20 kişiyi sorguladı. Ekipler, Yakut'un cansız bedeninin bulunmasından 12 saat önce R.Ö. ve Ferhat Tuna'nın depoya gelip, hurda sattığı bilgisine ulaştı. Kimlik bilgilerinden araç kiraladıkları belirlenen şüpheliler, araçtaki takip sistemiyle yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler, hurda satarken cebinde para gördükleri Mustafa Yakut'u tel örgüden atlayıp, depoya girerek başına sert cisimle vurup, darbettiklerini ve üzerindeki 3 bin TL'yi aldıklarını söyledi. Sorgularının ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edilen Ferhat Tuna, Sulh Ceza Hakimliği´nde verdiği ifadede, "Olay gecesi R.Ö. ile dere kenarında buluştuk. Marmarabirlik deposunun yanında hurdacılık yapan Mustafa Yakut´un dükkanına gidip, onu bayıltarak üzerindeki parayı almak için anlaştık. Konteynerde çay içtik. Birden ayağa kalkıp Mustafa Yakut´a yumruk attım ve yere düştü. R.Ö. de Mustafa Yakut´un kafasına keser ile üç defa vurdu. Mustafa aldığı darbeler sonucu yere düştü. Sonra sürükleyerek yatağa yatırdık. Kemerindeki keseye benzer kılıfı aldık. İçindeki bin 800 lirayı alıp cebime koydum. Çuvala hurdalıkları doldurup sattık. Ramazan ile birlikte araç kiralayıp bir süre gezdikten sonra dinlenme tesislerinde hamburger yerken polis gelip bizi yakaladı" dedi.
TUTUKLANDILAR
Şüphelilerden R.Ö. ise ifadesinde, olay anında hurda deposunda olmadığı ve cinayetle ilgisi bulunmadığını belirterek, "Birlikte Ferhat´ın ağabeyinin oto tamir dükkanına gittik. Ferhat ile ağabeyi Adem Tuna, tamir edilecek araba ile ilgilenirken, ben de Adem´e ait aracın içinde uyudum. Sabah saat 06.00´da Ferhat beni uyandırdı. Birlikte onun evine gittik. Kendisi, garajından poşet içinde hurda alıp satacağını söyledi. Ben de arkasından onu takip ettim. Sonra kendisi gelip hurdayı satamadığını söyledi. Üzerindeki kıyafetlerde kan lekesi yoktu. Evine poşeti bırakıp, üzerine takım elbise giyip yanıma geldi. Araç kiraladı. İkimiz birlikte sevgilisinin çalıştığı dinlenme tesislerine gittik" diye konuştu. 
Hırsızlık suçundan kayıtları olduğu belirlenen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ferhat Tuna ile yaşı küçük olan R.Ö.'nün soruşturmaları ayrı yürütüldü.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 15 YIL HAPSİ İSTENDİ
Savcılık soruşturması sonrası hazırlanan iddianamede, Ferhat Tuna hakkında, `kasten adam öldürmek´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, `iş yerinde birden fazla kişiyle silahlı yağma´ suçundan da 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bursa 7´nci Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Ferhat Tuna, maktul Mustafa Yakut´un yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede Ferhat Tuna, daha önce verdiği ifadeyi kabul etmedi, hurdacılık yapan Mustafa Yakut'u arkadaşı olan R.Ö.'nün öldürdüğünü öne sürerek beraatini talep etti.
Duruşmada dinlenen maktulün oğulları Orhan Ömer ve Hüseyin Yakut ise sanığın cezalandırılmasını isterken, tanıklardan hurdacılık yapan Yücel Nedim, kendisine ait dükkana 2 kişinin geldiğini, hurda kablo sattıklarını ve 450 lira verdiğini, o kişilerden birinin sanık Ferhat Tuna olduğunu söyledi.
Duruşmayı erteleyen mahkeme heyeti, Ferhat Tuna'nın tutukluluk halinin devamına, diğer tutuklu sanık R.Ö. hakkında devam eden soruşturmanın sonucunun beklenmesine karar verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2023-01-12 11:35:15

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