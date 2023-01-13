Bursa'da aranan 21 kişi, polis operasyonuyla yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)BURSA´da, polis ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda 'çocuğa cinsel taciz' suçundan 5 yıl hapisle aranan M.K. ile 'hırsızlık' suçundan 20 yıl 1 ay 10 gün hapisle aranan A.Y. dahil firari 20 hükümlü ve 1 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezaları olan ve aranan kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan M.K., 'hırsızlık' suçundan 20 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.Y., 14 yıl 7 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan S.M., 12 yıl 7 ay hapis cezası olan M.E. ile 'kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Ü.V. ve 'kasten yaralama' suçundan 10 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.D. dahil firari 20 hükümlüyü yakaladı. Operasyonda ayrıca oto hırsızlığı şüphesiyle aranan B.S. de yakalanıp, gözaltına alındı. B.S.´nin evinde yapılan aramada kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 21 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2023-01-13 15:10:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.