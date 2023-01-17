İş yerinde ve aracında silah ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)-BURSA´da polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 10 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 12 suç kaydı olan S.Y. (28) gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasında, S.Y.'ye ait Gürsu ilçesinde bulunan bir iş yerinde silah ve uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, bugün saat 02.30 sıralarında takibe aldıkları S.Y. Yenidoğan Mahallesi Ömer Duruk Caddesi´ndeki iş yerine gelince operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada paketlenmiş halde 9 ruhsatsız tabanca bulundu. Şüphelinin üst aramasında 1 tabanca, aracında ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.Y.´nin 12 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2023-01-17 10:53:53
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