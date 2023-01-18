Kontrolden çıkan otomobil beton sulama kanalını parçalayıp, zeytinliği düştü

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, beton sulama kanalını parçalayıp, zeytin bahçesine düştü. Sürücü ile yanında bulunan eşi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Orhangaziİznik Karayolu, Üreğil Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet Binici (67) yönetimindeki 41 LV 417 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun kenarında bulunan beton sulama kanalını parçalayıp, zeytin bahçesine düştü. Sürücü Mehmet Binici ile yanında bulunan eşi Saadet Binici kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar, çiftin hurdaya dönen otomobilden çıkmasına yardımcı oldu. Kaza yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de yaralılara müdahalede bulunduktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılar, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan sürücü Mehmet Binici´nin, Yalova Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Naci Binici´nin kardeşi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-01-18 19:36:17



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