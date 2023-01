Dilek, kornea nakliyle 5 yıl sonra yeniden görmeye başladı

Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)BURSA´da 5 yıl önce Keratokonus (Kornea hastalığı) tanısı konulan, sol gözündeki görme yetisini ciddi oranda kaybeden Dilek Bakioğlu (25), yapılan kornea nakliyle yeniden görmeye başladı.

İnegöl´de yaşayan Dilek Bakioğlu´na 2017 yılında Keratokonus teşhisi konuldu. Hem sağ hem de sol gözünde görme kaybı olan Bakioğlu, farklı şehirlerde birçok doktora tedavi için başvurdu. Sonuç alamayan Bakioğlu, hastalığın tedavisinde standart yöntem olarak bilinen Penetran Keratoplasti´nin (Kornea nakli) yanı sıra son yıllarda gelişen Lameller Keratoplasti tekniğinin de başarıyla uygulandığı Bursa Şehir Hastanesi´nde tedavi olmaya başladı. Bakioğlu, aralık ayında Bursa Şehir Hastanesi´nde Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gamze Dereli Can tarafından yapılan kornea nakliyle sağlığına kavuşarak yeniden görmeye başladı.

İlk yapılan tetkikte hastalığın sağ gözde ikinci evredeyken sol gözde son evreye ulaştığını belirten Doç. Dr. Gamze Dereli Can, "Burada hastamızın sağ gözüne hızlıca durdurucu tedavi dediğimiz ışın tedavisini yaptıktan sonra hastamızı nakil listesine aldık. 3 aylık bekleme sürecinin ardından hastamızın sol gözüne ön lameller keretoplasti tekniğini uyguladık. Bu teknik kapalı sistemle yapılan bir cerrahi olduğu için, standart tedaviye göre hastayı cerrahi sırasında ve sonrasında olan birçok komplikasyon ve olumsuz hadiseden aslında koruyor. Çünkü gözün bütünlüğünü bozmadan, tam katman olarak gözü açmadan yaptığımız bir cerrahi. Bu sebeple enfeksiyon, göz içi basıncının yükselmesi, kanama ve görme kaybı ile sonuçlanabilecek birtakım olumsuz komplikasyonlar az görülüyor" dedi.

GÖRME ORANI YÜZDE 70´E ÇIKTI

Hastanın ameliyat öncesi birkaç metreden parmak sayma seviyesinde görme yetisine sahipken, ameliyat sonrası yüzde 70 oranında bir görme keskinliğine kavuştuğu bilgisini veren Doç. Dr. Can, "Bu Keratokonus hastası için çok güzel bir görme oranıdır. Hastamızın hem sağ göz hem sol göz için bundan sonraki takipleri, uzun bir süre devam edecek. Bu şekilde Bursa başta olmak üzere Güney Marmara Bölgesi´nden başvuran hastalarımızı kornea polikliniğimizde mümkün olan en kısa sürede randevu vererek, muayenelerini yapıyor ve maksimum 3 aylık bekleme sürecinin ardından kornea nakillerini yapıyoruz ve takiplerine devam ediyoruz. Hastanemiz açıldığından bu yana 76 kornea nakli gerçekleşirken, geçtiğimiz yıl 48 nakilin 21´i lameller tekniği ile yapıldı" ifadelerini kullandı.

`ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNİ ÇOK İYİ ANLADIM'

2017 yılında tanı aldığını, İnegöl´de ve Ankara´da birkaç doktora gittiğini dile getiren Dilek Bakioğlu ise şunları söyledi:

"İlk olarak sağ gözümde bu işlemi durdurmak adına ışın tedavisi başlatıldı. Güzel sonuç aldım. 3,80 olan göz numaram düştü. 3 ay sonrasında kornea nakli işlemi gerçekleşti. Hiçbir rahatsızlık yaşamadan masadan kalktım. Ameliyattan bir gün sonrasında gözüm yüzde 30, yüzde 40 bandında görmeye başladı. Şu an yüzde 70 şeklinde görüyorum. Sol gözüm hastalıktan o kadar etkilenmişti ki gözlüksüz hiçbir şekilde göremiyordum. İnsanlarla etkileşim kuramıyordum. Tanıdığım karşıma geçse onu bile tanıyamıyordum. Şu an tedavilerim devam ediyor. Korkulacak hiçbir şey yok. Önemli olan geç kalmamak. Erken tanı ve organ bağışının önemini çok iyi anladım." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER

2023-01-23 13:57:12



