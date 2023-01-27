Eskişehir´den geldikleri Bursa´da 1 milyon liralık hırsızlık yapmışlar

Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA´da, 5 evden 1 milyon liralık ziynet eşyası ve para çaldıkları iddiasıyla aranan Zekiye C. (26), G.K. (17) ve Ç.B.'nin (17), 110 güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yerleri tespit edildi. Polisin sokakta gördüğü 3 şüpheli, kaçarken yakalandı. Şüphelilerin Eskişehir´de yaşadıkları, hırsızlık için İnegöl´e geldikleri belirlendi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen 5 hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı. 5 evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para çalan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlatan ekipler, 110 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Şüphelilerin, Eskişehir´de yaşayan Zekiye C. ile G.K. ve Ç.B. olduğu ve hırsızlık için İnegöl´e geldikleri tespit edildi. İlçe genelinde araştırma başlatan ekipler, 3 kişiyi Mahmudiye Mahallesi´nde sokakta gördü. Polisi görünce kaçmaya başlayan şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir ile Sakarya´da da hırsızlık yapan ve 15 'hırsızlık' suçundan arandıkları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-01-27 11:38:56
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