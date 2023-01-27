Eskişehir´den geldikleri Bursa´da 1 milyon liralık hırsızlık yapmışlar



Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA´da, 5 evden 1 milyon liralık ziynet eşyası ve para çaldıkları iddiasıyla aranan Zekiye C. (26), G.K. (17) ve Ç.B.'nin (17), 110 güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yerleri tespit edildi. Polisin sokakta gördüğü 3 şüpheli, kaçarken yakalandı. Şüphelilerin Eskişehir´de yaşadıkları, hırsızlık için İnegöl´e geldikleri belirlendi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen 5 hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı. 5 evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para çalan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlatan ekipler, 110 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Şüphelilerin, Eskişehir´de yaşayan Zekiye C. ile G.K. ve Ç.B. olduğu ve hırsızlık için İnegöl´e geldikleri tespit edildi. İlçe genelinde araştırma başlatan ekipler, 3 kişiyi Mahmudiye Mahallesi´nde sokakta gördü. Polisi görünce kaçmaya başlayan şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir ile Sakarya´da da hırsızlık yapan ve 15 'hırsızlık' suçundan arandıkları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-01-27 11:38:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.