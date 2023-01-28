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Uludağ´da kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı

DHA

Uludağ´da kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı


Esra TÜRKERİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)TÜRKİYE´nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ´da beklenen kar yağışı dün öğle saatlerinde başladı. Aralıksız süren yağışla Uludağ´da kar kalınlığı 32 santimetreye ulaştı.
Kayakseverlerin 'Beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ´da, kar yağışı dün öğle saatlerinde başladı. Hava sıcaklığının en yüksek 2, en düşük ise sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ´da kar kalınlığı 32 santimetreye ulaştı. Kar yağışı, gün boyunca da sürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün verilerine göre Uludağ, önümüzdeki hafta da kar yağışının etkisi altında olacak. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 40´larda kaldığı Uludağ´da, hafta boyunca devam edecek olan kar yağışıyla, sömestir tatilinin son haftasında yoğunluğun da artması bekleniyor. Uludağ´da konaklamanın maliyeti ise gecelik kişi başı 3 bin lira ile 6 bin lira arasında değişiyor.
TATİLCİLER KAYAK PİSTLERİNE AKIN ETTİ
Kayak pistlerinin açılması ve kar yağışın devam etmesiyle kayakseverler de Uludağ´a gelmeye başladı. Sömestir tatilini geçirmek üzere Balıkesir´den Uludağ´a gelen Elif Baran (16), "Sömestir tatilini geçirmek üzere 3 günlüğüne geldik. Çok güzel, şansımıza kar yağdı, ona çok sevindik. Süper burası şu an çok mutluyum. 3 senedir geliyoruz. İlk geldiğimiz gün kar yoktu. Bütün pistler kapalıydı, kayamadık. Bugün hazır kar yağmışken koşa koşa kaymaya geldik. Çok keyifli. Biraz yorucu ama aşırı eğlenceli" dedi.
İzmir´den gelen Buse Can (27), "Çok güzel, çok heyecanlıyım. İlk kez kar görüyorum. İzmir´de kar göremiyoruz. Kaymaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Çok keyifli. Uludağ´ı çok güzel buldum. İlk kez kar gördüğüm için çok heyecanlıyım" diye konuştu.
Uludağ´a ilk gez geldiğini söyleyen Murat Can (26), "İzmir´den geliyoruz, bugün bir turla tatile geldik. Kayak öğrenmeye çalışıyoruz. Eğleniyoruz aynı zamanda. Uludağ´a ilk gelişimiz. Kış turizmi bizim çok uzak olduğumuz bir şey. Biz İzmirliyiz. Kış turizminin de güzel yanlarını gördük. Çok sevdik" ifadelerini kullandı.
Kayak ve snowboard öğretmeni Kıvanç Taşdemir de kar yağışıyla pistlerin açıldığını söyleyerek, "Kar yağış dün itibarıyla başladı. Bugün de kış sezonunu açtık. Tüm tatilcileri kış turizminin merkezi olan Uludağ´a bekliyoruz. Şu an pistlerde bir olumsuzluk yok. Zaten kar makineleri de karın yağışına göre pistleri ezip karı düzeltiyorlar. Bundan sonra yağan kar ile tüm tesisatlar ve pistler hazır olmuş olacak. Her sen Uludağ´dayız ama düne kadar Erzurum´daydım. Çünkü aradaki fark şu; Erzurum´da karlandırma makineleri var ve orada sezon çok daha önce açıldı. Aralık ayının ilk haftası başladılar. Biz Uludağ için normal, doğal karı bekledik. Şimdi kayak ve snowboard kamplarımız başladı. Sömestirla beraber gelecek misafirleri Uludağ´da ağırlamayı bekliyoruz" dedi.
50 DAKİKALIK KAYAK DERSİ 900 TL
Uludağ´a gelip kayak yapmayı bilmeyen tatilciler ise alacakları özel ders ile 3 saat gibi kısa bir sürede kayak yapmayı öğrenebilir. 50 dakikalık ders ücretinin 900 TL olduğunu söyleyen kayak ve snowboard öğretmeni Aytaç Taşdemir ise kayak derslerinin profesyonel eğitimcilerden alınması gerektiğine dikkat çekti. Taşdemir, "Kişinin biraz da yeteneğine bağlı ama maksimum olarak 3 saatte kayağı çözüyorlar. Rahatlıkla her pistten ve istedikleri pistlerden kayabiliyorlar. Hiç korkmalarına gerek yok ama ders alırken, öğretmen ve öğreticiden ders almaya dikkat etmeleri lazım. Kaymaya başladıktan sonra kendileri de kaymaya devam ederek çok daha ileri seviyelere gelebilirler. Özel ders ücreti 900 lira. Kişi sayısı arttıkça fiyat aşağıya doğru düşüyor. 2 kişi ders alırsa kişi başı 700 lira oluyor. Federasyon ve derneğin ortaklaşa verdiği bir fiyat listesi var. O fiyat listesi üzerinden hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan 2 bin 543 rakımlı Uludağ´da, 15 Aralık´ta sezonun açılabilmesi için beklenen kar yağışı yağmadı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Uludağ´da yeni yıl karsız karşılandı. Bu nedenle bazı turistler rezervasyonlarını iptal ederken, yılbaşında otellerdeki doluluk oranı yüzde 50'ye kadar düştü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-İsmail Hakkı SEYMEN
2023-01-28 15:58:04

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