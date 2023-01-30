Isı yalıtım malzemeleri, trafodan çıkan kıvılcımlarla alev aldı

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Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-BURSA´da inşaat ve yapı malzemeleri satan bir iş yerinde trafodan çıkan kıvılcımların sıçradığı ısı yalıtım ürünleri alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 04.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi Demirci Yolu Caddesi´nde meydana geldi. Trafodan arıza sonucu çıkan kıvılcımlar, inşaat ve yapı malzemeleri satan bir iş yerinin bahçesindeki ısı yalıtım ürünlerine sıçradı. Isı yalıtım malzemeleri kısa sürede alev aldı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2023-01-30 05:53:01



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