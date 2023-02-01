Otobüsün çarptığı yaralı şahini kamyon sürücüsü kurtardı; o anlar kamerada



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA-Ankara Karayolunda seyir halindeki otobüsün çarpması sonucu yola düşerek yaralanan şahin, olayı gören kamyon şoförü tarafından kurtarıldı. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Bursa-Ankara Karayolu, İnegöl mevkisinde meydana geldi. İnegöl´den Bursa kent merkezi istikametine giden otobüs bu sırada karayoluna paralel uçan şahine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen şahin yaralandı. Kazanın ardından otobüs sürücüsü hızla yola devam ederken, olayı gören bir kamyon sürücüsü aracını yol kenarında durdurdu. Sürücü, yoğun araç trafiğine rağmen yolun karşısına geçerek yaralı şahini kurtardı ve karayolları denetleme istasyonu görevlisi Levent Silahşör'e teslim etti.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi görevlileri yaralı şahini tedavisi için merkeze götürdü. Tedavisi süren şahinin durumun iyi olduğu öğrenildi. Yaralı şahin, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

OTOBÜSÜN ŞAHİNE ÇARPMA ANI KAMERADA

Kaza yol kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde otobüsün şahine çarpması, yaralı kuşun yola düşmesi ve olayı fark eden kamyon sürücüsünün yolun karşısına geçerek kurtardığı görülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-02-01 23:01:54



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