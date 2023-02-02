Meral Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti

Ev dekorasyonunda kullanılan renkler psikolojiyi etkiliyor! Evde hangi renkler size ne hissettiriyor?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Akşener, "Olayın takipçisi olacağım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çankaya ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in baba evini ziyaret etti. Sinan Ateş'in aile bireyleriyle bir araya gelen Akşener'e, İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu ve partililer eşlik etti. Yaklaşık 1 saat Sinan Ateş'in aile bireyleriyle görüşen Akşener, ziyaret bitiminde "Olayın takipçisi olacağım" dedi.

Akşener, ziyaretinin ardından İstanbul'a hareket etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN

2023-02-02 15:09:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.