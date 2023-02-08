Bursa'da silah atölyesine çevrilen eve yapılan baskında zırh delici mermi ele geçirildi



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da polis ekipleri silah atölyesine dönüştürüldüğü tespit edilen eve baskın düzenledi. Operasyonda tüfek, çok sayıda tabanca ve tabanca tamirinde kullanılan malzemelerin yanı sıra 230 tanesi `çukur uçlu´ adıyla bilinen ve zırh delebilen mermiler ele geçirilirken, şüpheli Hayrettin Balyemez (44) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik istihbarat çalışması sonucu Hayrettin Balyemez´in yasa dışı yollardan silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Savcılık talimatıyla harekete geçen polis ekipleri fiziki ve teknik takip başlattı. Silah deposunu tespit etmek için Hayrettin Balyemez´i adım adım izleyen ekipler, şüphelinin Gürsu ilçesi, Zafer Mahallesi´nde bulunan evinde silah ticareti yaptığını saptadı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin evine baskın düzenledi.

ZIRH DELİCİ MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheliyi evine girerken yakalayan polis ekipleri yaptıkları incelemede bir odanın silah atölyesine çevrildiğini belirledi. Burada kurusıkı tabancaların mekanizmalarının değiştirilerek gerçek silah haline dönüştürüldüğü tespit edildi. Evde yapılan aramalarda 12 kurusıkıdan bozma tabanca, bir tüfek, 230 tanesi `çukur uçlu´ adıyla bilinen ve zırh delebilen mermi olmak üzere toplam 960 tabanca mermisi, kalaşnikof tüfek şarjörü ile tabanca tamiratında ve yapımında kullanıldığı değerlendirilen aletler ele geçirildi.

Şüpheli Hayrettin Balyemez gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)FOTORĞAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2023-02-08 07:40:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.