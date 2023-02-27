Metal kesim atölyesinden 50 bin TL´lik makine hırsızlığı kamerada

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren metal kesim atölyesinden 50 bin TL değerindeki makineler çalındı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolundaki metal kesim atölyesinde meydana geldi. Atölyeye giren 2 şüpheli, kablolarını topladıkları kesim makinelerini çaldıktan sonra atölyenin idari katına da gitti. Ofisteki çekmece ve dolapları karıştıran 2 şüpheli, burada buldukları 200 lirayı aldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sabah atölyeye gelen iş yeri sahipleri, kesim makinelerinin yerinde olmadığını görünce güvenlik kameralarını inceledi. Kamera görüntülerinden atölyenin soyulduğunu gören iş yeri sahipleri polise gidip şikayetçi olurken, 50 bin TL değerindeki makineleri çalan 2 şüpheli aranıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yavuz YILMAZ

2023-02-27 15:11:04



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