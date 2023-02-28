Elif, 3 yıldır süren epilepsi nöbetlerinden operasyonla kurtuldu



Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)IĞDIR´da yaşayan dirençli epilepsi hastası Elif Celayir (20), 3 yıldır süren epilepsi nöbetlerinden, Bursa Şehir Hastanesi´nde geçirdiği 3 saatlik operasyonla kurtuldu. Celayir´in ameliyatını gerçekleştiren Beyin Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Ali Ekici, hastanın ameliyat sonrası durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte nöroloji ekibi tarafından takibinin yapılacağını belirtti.

Iğdır´da yaşayan Elif Celayir, yaklaşık 3 yıl önce rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Genç kıza dirençli epilepsi tanısı konuldu. İlaç tedavisine rağmen nöbet geçirmeye devam eden Celayir´in ailesi, kızlarının kesin tedavisi için cerrahi müdahale seçeneğini araştırmaya başladı. Ailesi ile birlikte İstanbul ve Ankara´da birçok hastaneye başvuran Celayir, tedavisi için en son Bursa Şehir Hastanesi´ne geldi. Burada yapılan inceleme ve tetkikler sonucu ameliyat kararı alındı. Beyin Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Ali Ekici tarafından yapılan 3 saatlik operasyonla Elif Celayir, hastalıktan kurtuldu.

`AMELİYAT İÇİN SADECE CERRAHİ EKİP YETMİYOR´

Prof. Dr. Ekici, "Hastamız bize geldiğinde epilepsi cerrahisi yapılması gerekiyordu. Bu tür hastaların tedaviye ulaşmada sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Sadece cerrahi ekibin olması gerekmiyor, çok ciddi nöroloji desteği gerektiren bir konu. Hastaların cerrahi kararı epilepsi konseyinden çıkıyor. Nöroloji, nöropsikiyatri, radyoloji, nükleer tıp ve beyin cerrahisinin bir arada olduğu multidisipliner iş birliği gerekiyor. Bizim burada güçlü bir nöroloji ekibimiz var. Hastanın durumunu nöroloji ile görüşüp, kısa sürede ameliyatını başarıyla yaptık ve epilepsi odağını çıkarttık" dedi.

Hastanın ameliyat sonrası durumunun gayet iyi olduğunu bildiren Prof. Dr. Ekici, bundan sonraki süreçte nöroloji ekibi tarafından takibinin yapılacağını belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER

2023-02-28 11:08:52



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