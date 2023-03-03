Arkadaşını, eşi ile ilişkisini öğrendiği için öldürmüş



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da ormanda tabancayla vurularak öldürülen Recep Arı'nın (31), gözaltına alınan arkadaşı Kadir I. (22), jandarmadaki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Kadir I.´nın, Recep Arı´nın eşi S.A. ile ilişki yaşadığını ve bunu öğrenen Arı´yı çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Kestel ilçesine bağlı Çataltepe Mahallesi´nde oturan Recep Arı, 24 Şubat günü eşi ile tartıştıktan sonra, av tüfeğini de yanına alıp, evden çıktı. 16 ATD 714 plakalı kamyonetine binip, giden Arı'dan bir daha haber alamayan ailesi, kayıp başvurusu yaptı. Jandarma arama çalışması başlatırken, yakınları önceki gün evine 6 kilometre uzaklıktaki Burhaniye Mahallesi'ndeki ormanda, Recep Arı'nın cesedini buldu. Arı'nın cebinde 4 bin 500 TL para olduğunu tespit eden jandarma, cüzdanı ile cep telefonuna ise ulaşamadı. Bursa Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopside, Recep Arı'nın başından ve vücudundan toplam 9 kurşun ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olayın ardından jandarma, cinayet şüphelisi olarak Arı'nın eşi S.A. ile arkadaşı Kadir I.'yı gözaltına aldı.

CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Recep Arı´nın cenazesi, helallik için Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi´nde baba ocağına getirildi. Arı´nın yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Recep Arı, Çataltepe Mezarlığı´nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

EŞİ SUSTU, ARKADAŞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Jandarma Komutanlığı´nda Kadir I. ile S.A.´nın önce susma hakkını kullandığı, bir süre sonra Kadir I.´nın suçunu itiraf ettiği belirtildi. S.A. ile ilişkisi olduğunu söyleyen Kadir I. bunu öğrenen Recep Arı ile çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini söylediği ifade edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel İsmail Hakkı SEYMEN

2023-03-03 12:11:36



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