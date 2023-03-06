Yeğenini 'çöp ev'de odaya kilitleyen teyze, 27 yıl hapis istemiyle hakim karşısında (2)

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TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Bursa´da kaçırdığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı 'çöp ev'deki kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar, 27 yıl hapis cezası istemiyle Bursa 10´uncu Ağır Ceza Mahkemesi´nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 3 saat süren ve gizlilik kararı nedeniyle kapalı yapılan duruşma, eksik evrakın tamamlanması için mayıs ayına ertelenirken, mahkeme heyeti, teyze Kamuran Pınar Acar´ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. (DHA)Halil ÖZÇOBAN-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN-Semih ŞAHİN

2023-03-06 13:16:33



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