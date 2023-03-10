Kıyıya yanaşan balıkçı teknesi alabora oldu; 3 arkadaştan 2'si kurtarıldı, 1'i kayıp



Kazım BULUT/ GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde, içerisinde 3 arkadaşın bulunduğu balıkçı teknesi, kıyıya yanaşırken alabora oldu. Teknedekilerden 2'si kurtarılırken, denizde kaybolan 1 kişi için ise aramakurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Gemlik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 arkadaş, balıkçı teknesiyle denize açıldı. 3 arkadaşın içerisinde bulunduğu tekne, balıkçı barınağı bölgesinde kıyıya yanaşırken henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu. Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Tekne kısa sürede suya gömülürken, 2 kişi çevredeki vatandaşlar ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılarak, kurtarıldı. Ambulansa alınan 2 kişi, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Teknede bulunan ve denizde kaybolduğu öğrenilen 3'üncü kişi için ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalgıç timi tarafından aramakurtarma çalışması başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2023-03-10 02:22:54



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