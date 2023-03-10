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Açılan mezar ile ortaya çıkan cinayete yeniden 2 müebbet ile 1 beraat

DHA

Açılan mezar ile ortaya çıkan cinayete yeniden 2 müebbet ile 1 beraat


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-BURSA'ya yerleşip, Sevilay Saygın ile dini nikahla birlikte yaşayıp, ardından yeğen Derya Mızrakçı ile evlenen Ahmet Yeşildağ'ın (70) şüpheli ölümüne ilişkin açılan davada; yerel mahkemenin kararı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nce usulden bozuldu. Yeniden yargılanan sanıkların cezası değişmedi. Mahkeme, Sevilay Saygın ile Beyhan Mızrakçı'yı müebbet hapis cezasına çarptırırken, Derya Mızrakçı ise beraat etti.
Mersin'de oturan Ahmet Yeşildağ, 2013 yılında bir sosyal paylaşım sitesinde okey oynarken Sevilay Saygın ile tanıştı. Yeşildağ, evini satıp parasını gönderdiği Saygın ile Bursa'nın Mudanya ilçesinde dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. 4 ay sonra Yeşildağ, o tarihte 2 milyon liralık mal varlığını Sevilay Saygın'a bıraktığını belirten vasiyet imzaladı. Ahmet Yeşildağ, bir gün sonra da Saygın'ın isteği ile yeğeni olan Derya Mızrakçı ile resmi nikah kıyarak evlendi. Mızrakçı ile evlendikten 2 saat sonra Aksaray'a döndüğü sırada rahatsızlanan Yeşildağ, nikahının kıyıldığı gün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yeşildağ'ın ölümü kayıtlara, 'doğal ölüm' olarak geçti. Babasının ölüm haberini alan Ali Yeşildağ, evrakı incelediğinde vasiyet ile nikah tarihini fark edip, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
MEZARI AÇILIP, OTOPSİ YAPILDI
Mezarı açılan Ahmet Yeşildağ'dan alınan parçalar incelendi. İncelemede, Yeşildağ'ın tedavi amacıyla kullanılan ilaçta bulunan kodeinin fazla verilmesi sonucu zehirlenmeden kaynaklandığı tespit edildi. Bunun üzerine Sevilay Saygın, oğlu Cihan Saygın (36), Derya Mızrakçı Yeşildağ ile annesi Beyhan Mızrakçı, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. Cihan Saygın adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklandı. Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası talebiyle haklarında dava açılan Sevilay Saygın, Derya Mızrakçı Yeşildağ ve Beyhan Mızrakçı, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cihan Saygın ise geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği için hakkındaki dava düştü.
İKİ SANIK DA SUÇLAMALARI REDDETTİ
Sevilay Saygın duruşmalarda, Yeşildağ'ı zehirledikleri iddiasını reddederek, "Ahmet, Bursa'ya geldikten sonra sürekli hastalandı. Onu 4,5 ayda 28 kez hastaneye götürdüm. Kaldı ki; imam nikahını bana, Ahmet ile ablası Zeynep, 'Biz de erkek ile kadın nikahsız bir arada olmaz' diyerek baskıyla kıydırdı. Ailesine bir şey bırakmak istemediğini belirterek, mallarını benim üzerime kendisi zorla yaptı. Ölümü hastalığı nedeniyle gerçekleşti" diyerek ifade verdi.
Derya Mızrakçı Yeşildağ'ın emekli sağlık çalışanı annesi Beyhan Mızrakçı ise kızının Ahmet Yeşildağ ile evlenmesine önce karşı çıktığını belirterek, "'Ben artık yolun sonundayım. Ben ölünce maaşım aileme kalacak. Onlara kalmasını istemiyorum, ihtiyacı olan birine gitsin' deyince, karşı çıkmadım. Kızım ile evlendi. Benim Ahmet'e ilaç vermem, zehirlemem söz konusu değil. Kimseye aspirin bile tavsiye etmeyen biriyim" dedi.
2 SANIK İÇİN MÜEBBET İSTEDİ
Ahmet Yeşildağ'ın ölümüyle ilgili 9 yıldır devam eden davada Derya Mızrakçı, anne ve teyzesinin isteğiyle evliliği kabul ettiğini belirterek, "Evlilik evraklarımı yapıp, Mudanya'ya geldim. Ertesi gün evlendikten 2 saat sonra da Aksaray'a döndüm. Oradayken arayıp, Ahmet'in öldüğünü söylediler. Çok şaşırdım. Benim tek şansızlığım; eşimin evlendikten saatler sonra ölmesidir. Mantık evliliği yaptım. Ahmet, bana, 'Dünya ahiret kızımdır' derdi. Suçlamayı kabul etmiyorum" diyerek savunmasını tekrarladı.
Duruşma savcısı, ise İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nden alınan raporda, Ahmet Yeşildağ'a tedavi amacıyla verilen ilaçta bulunan kodeinin fazla verilmesi sonucu zehirlenerek öldüğü belirlendiğinden, Sevilay Saygın ile Beyhan Mızrakçı'nın 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmasını, Derya Mızrakçı Yeşildağ'ın ise beraatine hükmedilmesini istedi.
İSTİNAF, YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU
Mahkeme heyeti, Sevilay Saygın ile Beyhan Mızrakçı'yı 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. 2 sanık için yakalama kararı çıkartılırken, Derya Mızrakçı Yeşildağ'ın beraatine hükmedildi.
Tarafların itirazı sonrası dosyayı inceleyen Bursa Bölge İdare Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, sanıkların avukatı aynı olduğu gerekçesiyle kararı usulden bozdu. Bursa 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasına; Derya Mızrakçı Yeşildağ ile taraf avukatları katıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan ve 10 aydır aranan Sevilay Saygın ile Beyhan Mızrakçı ise duruşmaya katılmadı. Eski savunmalarını tekrar eden Derya Mızrakçı Yeşildağ, beraatini istedi. Sevilay Saygın ile Beyhan Mızrakç'nın avukatları ise müvekkilleri hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını ve beraatlerine karar verilmesini talep etti.
SAVCI DA MAHKEME HEYETİ DE KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ
Savcı ise önceki yargılamada sunduğu mütalaasını tekrarlayarak, Saygın ile Mızrakçı'nın 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmasını, Derya Mızrakçı Yeşildağ'ın ise beraatine hükmedilmesini istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, önceki kararını değiştirmeyerek, Sevilay Saygın ile Beyhan Mızrak'a 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yine müebbet hapis cezası verdi. Saygılı ile Mızrak'ın hakkındaki yakalama kararını da kaldırmayan heyet, Derya Mızrakçı Yeşildağ'ın ise bir kez daha beraatine karar verdi. 10 aydır aranan Saygın ile Mızrakçı, yakalandıklarında tutuklanıp, cezaevine konulacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2023-03-10 14:03:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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