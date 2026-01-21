Habertürk
Habertürk
        Bursa Haberleri

        Bursa'da YÜZAG şubesinin açılışı yapıldı

        Yüzyılın Aile ve Gençlik Hareketi Derneği (YÜZAG) Bursa Şubesi'nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 14:56 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:56
        Bursa'da YÜZAG şubesinin açılışı yapıldı
        Yüzyılın Aile ve Gençlik Hareketi Derneği (YÜZAG) Bursa Şubesi'nin açılışı yapıldı.

        Açılışta konuşan YÜZAG Genel Başkanı Güleser Topuz, hareketin vizyonunu anlatarak, YÜZAG'ın sadece bir hareket değil, bir diriliş çağrısı olduğunu belirtti.

        AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz ise "Aile, bu milletin mayasıdır. Gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır." ifadesini kullandı.

        YÜZAG Bursa Şubesi, milli ve manevi değerler doğrultusunda güçlü ve dayanıklı bir aile yapısının desteklenmesi, gençlerin sosyal, kültürel ve ahlaki açıdan bilinçlendirilmesi, kadın, genç, çocuk ile yaşlıları kapsayan kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesi konusunda çalışmalar yürütecek.

        Bu kapsamda aile seminerleri ve eğitim programlarının düzenlenecek, gençlik buluşmaları ile sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek.

        Ayrıca ebru, ritim, şiir ve müzik gibi sanat ve kültür atölyeler yapılarak, psikolojik destek ve rehberlik hizmetleri sunulacak.

        

