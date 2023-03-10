Bursa merkezli 'Bakiye-1' operasyonunun 18 şüphelisi adliyede (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DOLANDIRICILIK ÇETESİNE 13 TUTUKLAMA

Bursa merkezli telefon dolandırıcılarına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Zonguldak ve Siirt'te eş zamanlı düzenlenen 'Bakiye-1' operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 18 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla olmak üzere 5'i de serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2023-03-10 17:34:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.