

BURSA, (DHA)TÜRKİYE'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un satış fiyatı ve modelinin ismi belli oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Togg'un ilk modeli olan C-segment elektrikli SUV modeline 'T10X' ismi verilirken, satış fiyatı ise 953 bin TL'den başlayacak.

Seri üretim süreci 29 Ekim 2022'de başlayan, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un elektrikli SUV modelinin fiyatı ve özellikleri belli oldu. Togg'dan yapılan açıklamaya göre, elektrikli otomobilin başlangıç fiyatı 953 bin TL olacak. 3 farklı versiyonu bulunacak otomobilin fiyatı, aracın donanım özellikleri ve menzil değerine göre değişiklik gösteriyor. Buna göre satış fiyatı 1 milyon 790 bin liraya ulaşacak.

C segment SUV modeline T10X adını veren Togg, aracın arkadan itişli versiyonlarında 2 farklı menzil değeri sunuyor. Her ikisi de 160 kW (kilovat) güce sahip bu versiyonlar 314 kilometre veya 523 kilometre menzil değerleriyle alınabiliyor.

En baz paket 953 bin TL başlayan fiyat ile satışa sunulurken, aynı menzil değerine sahip, yani 314 kilometre menzil değeri sunan versiyonun dolu paketi 1 milyon 55 bin TL fiyat etiketine sahip olacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden alınacak.

ÇİFT MOTORLU VERSİYON 29 EKİM'DE TESLİM EDİLECEK

T10X'in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan '100'üncü Yıl Özel Serisi' ile birlikte yollara çıkacak.

28 DAKİKADAN DAHA KISA SÜREDE YÜZDE 80 DOLULUK

Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20´den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Böylece kullanıcılar uzun yolculuklarda kısa bir kahve molası süresince dinlenirken, akıllı cihazları da yolculuğun kalan bölümü için hazır hale gelecek. Ayrıca kullanıcılar, sıfır emisyon salınımıyla çevre dostu bir yolculuğun keyfini de çıkaracak.

UZAKTAN SÜREKLİ GÜNCELLENEN İLERİ SEVİYE VERİ GİZLİLİĞİ VE SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ

Kullanıcıların kişisel verilerini ve akıllı cihazın dijital güvenliğini blok zinciri teknolojisiyle sağlayan Togg T10X, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlandı. T10X standart olarak sunduğu 7 hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapıyı destekleyen ileri seviye sürüş asistan sistemleriyle de her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor.

T10X, sürekli öğrenme ile olgunluğunu geliştirebilen ve uzaktan güncellemeler (OTA: over-the-air) ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu en üst seviyeye yükseltiyor. T10X, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazıyla birlikte 2. seviye otonom sürüşü kullanıcılarına sunuyor. T10X Türkiye´de ve sınıfında ilk kez `yoğun trafik pilotu´ asistan özelliğini sunarak kullanıcıların 15km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp T10X´in kontrolünde ilerlemelerini sağlayacak. Bu özellik, 2023 yılı içerisinde uzaktan güncellemeler (OTA:over-the-air) ile V2 donanım seviyesi ve lansman özel paketine sahip olan akıllı cihazlarda aktif hale gelecek. YALIN VE GÜÇLÜ TASARIM TEKNOLOJİYLE BİRLEŞİYOR

T10X´in hem dış, hem iç tasarımında `duygusal´ Doğu ile `rasyonel´ Batı kültürünün ögeleri bir arada yer alıyor. Akıllı cihazın modern ve özgün tasarımında Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan lale figürü öne çıkıyor. T10X´in yoldaki imzası olarak algılanacak ön ızgarasında, bütünsel şıklığı tamamlayan jantlarında ve iç mekan detaylarında modern bir incelikle işlenen lale figürleri yer alıyor. Keskin hatları ve akıcı dış tasarım çizgileri ile kullanıcısını karşılayan T10X´in iç tasarımında da özenle seçilmiş, kaliteli ve şık malzemelerle birlikte yüksek teknoloji yer alıyor.

`TÜRKİYE´NİN RENKLERİ´ ARASINDAN SEÇİM

Togg T10X´in dış renkleri, Togg Teknoloji Kampüsü´nün de yer aldığı Gemlik´in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula´nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini günümüze taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya´nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, T10X´in dış renklerinde buluşturdu. Kullanıcılar, `Gemlik´, `Anadolu´, `Oltu´, `Kula´, `Kapadokya´ ve `Pamukkale´ arasından bir seçim yapabilecek.

`SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ AKILLI CİHAZIMIZI KULLANICILARLA BULUŞTURUYORUZ´

Togg CEO´su Gürcan Karakaş, Türkiye´nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazını mart sonunda kullanıcılarla buluşturacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İlk günden itibaren, küresel boyutta rekabet edebilir ve fikri mülkiyeti yüzde 100 Togg´a, Türkiye´ye ait bir mobilite teknoloji markası geliştirmek ve kullanıcıyı merkeze alarak akıllı cihazımız ve dijital ürünlerimizin etrafında herkes için erişilebilir ve herkes tarafından geliştirilebilir bir ekosistem oluşturmak hedefiyle yola çıktık. Geride bıraktığımız 5 yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz. Kullanıcılarımız web sitemiz veya Trumore uygulamamız üzerinden katılacakları çekiliş ile akıllı cihazımıza ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımıza bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunarak, konforlu ve sorunsuz bir mobilite deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz."

TOGG T10X ÇEKİLİŞ YÖNTEMİYLE KULLANICIYLA BULUŞACAK

Togg T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek kullanıcılarıyla 2023 yılı boyunca buluşacak. 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci gerçekleşecek. App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek. 28 Mart´ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek.

Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

Kasım 2023´ten itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 953 bin TL´lik V1 standart menzil için ön sipariş geçen bir kullanıcı çekilişte birinci sırada yer alması halinde, (1/12.000), V1 standart menzil seçeneğinin ilk teslimatı bu kullanıcıya yapılacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez BURSA, (DHA)

2023-03-14 15:44:29



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