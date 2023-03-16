

BURSA´nın Orhangazi ilçesinde ters yöne giren motosikletin karşı yönden motosiklet ile çarpıştığı kazada 1´i ağır 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 20.00 sıralarında Orhangazi ilçesi, Hürriyet Mahallesi´nde meydana geldi. Göl Yolu Caddesi´nde seyreden Cemil Keleş (38) idaresindeki 16 AKC 310 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve ters şeritte olduğu öğrenilen belirlenen Mehmet K. (20) idaresindeki 16 RCJ 81 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücülerinden Cemil Keleş ile arkasında oturan Onur İlhan (19) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı cadde üzerinde önlem aldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sağlık durumu ciddiyetini koruyan Cemil Keleş, Bursa Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Onur İlhan´ın ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

----------------------------------------

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Olay yeri detayHaber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-03-16 00:53:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.