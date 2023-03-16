

BURSA'da, asker eğlencesi için 3 arkadaşı ile birlikte gittiği İznik Gölü yolunda otomobilin patlayan lastiğini değiştiren Hamza Bahadır'a (20), arkadan gelen otomobil çarptı. Askere gitmek için hazırlanan Bahadır iki otomobilin arasında sıkışarak yaralanırken, sürücü ise aracını kaza yerinde bırakıp, yaya olarak kaçtı. Kaza, saat 21.30 sıralarında Orhangazi ilçesi, İznik Gölü Sahil Yolu´nda meydana geldi. Askere gitmek için hazırlanan Hamza Bahadır, 3 arkadaşı ile birlikte eğlenmek için İznik Gölü´ne gitti. Sahil Yolu'nda 77 AL 108 plakalı otomobilin lastiğinin patladığını fark eden Bahadır, aracı yol kenarına çekti. Lastiğini değiştirdiği esnada arkadan gelen ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 16 VP 565 plakalı otomobil, Bahadır´a çarptı. Kazada iki otomobilin arasında sıkışan Bahadır yaralanırken, otomobilini olay yerinde bırakan sürücü olay yerinden koşarak kaçtı. Arkadaşları, Bahadır´ı sıkıştığı yerden çıkartırken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hamza Bahadır, Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.Tedaviye alınan Bahadır´ın bacağında kırıklar bulunduğu ve sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Olay yeri detay

-Kaza yapan otomobil detayHaber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-03-16 01:09:02



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