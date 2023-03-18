Tofaş - Galatasaray NEF: 81-83

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tofaş - Galatasaray NEF: 81-83

DHA

Tofaş - Galatasaray NEF: 81-83


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-SALON: Nilüfer Tofaş
HAKEMLER: Can Mavisu, Ali Şakacı Çağlar Özkan
TOFAŞ: Emre Taşkıran, Özgür Cengiz, Tevfik Akdamar, Berke Büyüktuncel 2, Berk İbrahim Uğurlu 7, Tolga Geçim, Tyler Ennis Mcintyre 18, Ege Demir, Boubacar Toure 16, Arturas Milaknis 14, Melton Edward Doyle 10, Brady Reece Manek 14
GALATASARAY NEF: Tyrus Bredson Mcgee 26, Sedat Ali Karagülle, Sadık Emir Kabaca 20, Mahir Ağva 2, Efe Vatan, Dusan Ristic 11, Angelo Caloiaro 2, Duran Russell 13, Muhaymin Mustafa 2, Hüseyin Göksenin Köksal 7
1'İNCİ PERİYOT:  23-27
DEVRE: 45-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-68
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21'inci hafta karşılaşmasında Tofaş evinde Galatasaray Nef'i konuk etti. Kıran kırana geçen karşılaşma konuk takımın 83-81'lik gelibiyetiyle sona erdi.
Karşılaşma iki takımın da etkili oyunuyla başladı. Galatasaray NEF'te Sadık Emir Kabaca ile Mahir Ağva'nın sayılarına, Tofaş'ta da Brady Reece Manek'in 11 sayılık cevabı yeterli gelmedi ve ilk periyot konuk takım lehine 23-27 ile sonuçlandı.
İkinci periyoda iki takım da dengeli başlayınca bir süre sayı üretmekte sıkıntı yaşadılar. Kısa sürede toparlanan Tofaş, özellikle kaptan Berk İbrahim Uğurlu ile maça ağırlığını koyarken, Ristic ile Mahir Ağva konuk takımı adına etkili oldu. 2'nci çeyreğin bitmesine 5 dakika kala Galatasaray NEF'ten Mahir Ağva, Berk İbrahim Uğurlu'ya sportmenliğe aykırı faul yapınca, Uğurlu kullandığı 2 serbest atışla takımını öne geçirdi. Bu süreden sonra üstünlüğünü koruyan Tofaş devreye 45-38 üstün girdi.
3'üncü periyot karşılıklı sayılarla başladı. Çeyreğin bitimine 8 dakika kala konuk takım Galatasaray NEF maça ağırlığını koymaya başladı. Özellikle Tyrus Bresdon Mcgee ile etkili olan Galatasaray NEF, 3'üncü periyodun bitmesine 5 dakika kala Sadık Emir Kabaca ile bulduğu 3 sayılık isabetle öne geçti 35-36. Bu süreden sonra Tofaş skor üretmekte zorlanırken konuk takım bulduğu sayılarla etkili oldu ve Mcgee'nin bitime 1 dakika kala bulduğu 3'lükle farkı çift haneye çıkardı ve 3'üncü periyot 52-68 konuk takım lehine bitti. Tofaş bu periyotta sadece 7 sayı üretirken, Galatasaray NEF bulduğu 30 sayıyla son çeyreğe önde girdi.
Son çeyreğe de iki takım karşılıklı buldukları sayılarla başladı. Galatasaray NEF'te Tyrus Bredson Mcgee etkili olurken, Tofaş'ta Boubacar Toure ağırlığını koydu. Bitime 5 dakika kala Toure'nin bulduğu sayıyla fark yeniden tek haneye düştü 65-74. Bu süreden sonra ev sahibi takım maça ağırlığını koydu. Bitime 1 dakika kala Tyler Ennis Mcintyre'nin 3'lüğü skoru eşitlerken, hemen ardından gelişen hücumda Tofaş, Milaknis'in sayısıyla 81-79 öne geçti. Bitime yaklaşık 1 dakika kala Tyrus Bredsın Mcgee ile beraberliği sağlayan konuk takım, maçın bitmesine 1 saniye kala yine Mcgee'nin bulduğu sayıyla maçı 83-81 kazandı. Tofaş'ta Tyler Ennis Mcintyre'nin 18, Boubacar Toure'nin 16 sayısı galibiyete yetmezken, konuk takımıda Mcgee 26, Sadık Emir Kabaca 20 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. 
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2023-03-18 20:18:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Harmancık'taki 18 Mart etkinliğinde şehitlerin öyküleri anlatıldı
YEREL HABERLER Harmancık'taki 18 Mart etkinliğinde şehitlerin ...
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü
YEREL HABERLER 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz ...
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü
YEREL HABERLER 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz ...
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü
YEREL HABERLER 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz ...
Kahvedeki cinayetin 79 yaşındaki sanığına, ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Kahvedeki cinayetin 79 yaşındaki sanığına, ...
DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ, PARK HALİNDEKİ 2 OTOMOBİLE ÇARPIP ÖLDÜ  
YEREL HABERLER DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ, PARK ...
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, park halindeki 2 otomobile çarpıp öldü
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, park ...
Bursa'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa'da bir binanın çatısında çıkan yangın ...
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
YEREL HABERLER Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları ...
Bursa Öğretmenevi'nde depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Bursa Öğretmenevi'nde depremlerde hayatını ...
Harmancık'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Harmancık'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinliği ...
'Yaren Leylek ve Adem Amca' 12´nci yılda da buluştu
YEREL HABERLER 'Yaren Leylek ve Adem Amca' 12´nci yılda da buluştu
"Yaren" leylek göl manzaralı yuvasının bulunduğu Eskikaraağaç'a 12'nci yılında da geldi
YEREL HABERLER "Yaren" leylek göl manzaralı yuvasının bulunduğu ...
Bursa'da kahvehanede bıçakladığı kişiyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
YEREL HABERLER Bursa'da kahvehanede bıçakladığı kişiyi öldüren ...
BBDSO'dan "Çanakkale Şehitlerimizi Anma" konseri
YEREL HABERLER BBDSO'dan "Çanakkale Şehitlerimizi Anma" konseri
Çanakkale Savaşları'nın kahramanlarından Müstecip Onbaşı mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları'nın kahramanlarından Müstecip ...
Ortaokul öğrencisi, tartıştığı liseliyi bıçakladı
YEREL HABERLER Ortaokul öğrencisi, tartıştığı liseliyi bıçakladı
Yugoslavya dağılınca kimliksiz kalan Bosnalı Mileva, Türk vatandaşlığı istiyor
YEREL HABERLER Yugoslavya dağılınca kimliksiz kalan Bosnalı Mileva, ...
Bursalı küçük Lara'nın anısı Hatay'da oyun çadırlarında yaşayacak
YEREL HABERLER Bursalı küçük Lara'nın anısı Hatay'da oyun ...
Bursa'da kereste atölyesinde fırlayan testere bıçağının isabet ettiği işçi öldü
YEREL HABERLER Bursa'da kereste atölyesinde fırlayan testere ...
Kereste keserken testere bıçağının yerinden çıkmasıyla boynu kesilen işçi öldü
YEREL HABERLER Kereste keserken testere bıçağının yerinden ...
Bursa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
ASKER EĞLENCESİNDE ARACININ PATLAYAN LASTİĞİNİ DEĞİŞTİRİRKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA YARALANDI  
YEREL HABERLER ASKER EĞLENCESİNDE ARACININ PATLAYAN LASTİĞİNİ ...
BURSA'DA İKİ MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI; 2 YARALI  
YEREL HABERLER BURSA'DA İKİ MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI; 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.