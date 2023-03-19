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TSK´nın arama köpekleri 78 kişiyi kurtardı; 'sessiz kahramanlar' madalya ile ödüllendirildi

DHA

TSK´nın arama köpekleri 78 kişiyi kurtardı; 'sessiz kahramanlar' madalya ile ödüllendirildi


Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN-Hasan BOZBEY/GEMLİK (Bursa), (DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Gemlik'teki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı´nda üretilip, eğitilerek birliklere gönderilen 29 arama köpeği deprem bölgesinde, 78 kişinin enkazdan kurtarılmasını sağladı, yer tespiti yaparak da yüzlerce kişinin kurtarılmasında rol oynadı. TSK Doğal Afet Arama Kurtarma (DAK) Taburu, 8 köpekle bölgesindeki çalışmalarına devam ederken, Gemlik´teki Tabur Komutanlığı´ndan bölgeye giden 5 köpeğe Adıyaman´daki 3 haftalık çalışmanın ardından döndükleri birlikte madalya verildi. 
Kahramanmaraş´taki depremlerin ardından bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında görev yapan ekiplerin `sessiz kahramanları´ köpekler oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı, Köpek Eğitim Destek Müfreze Komutanlıkları ile Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı´nda görev yapan 29 köpek, deprem haberinin hemen ardından timleri ile birlikte bölgeye götürüldü. Bursa´nın Gemlik ilçesindeki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı´nda üretilip, eğitilerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı´na bağlı birliklerde görev alan 28 arama köpeği ile 1 ceset arama köpeği, enkazdan çok sayıda kişinin kurtarılmasında aktif rol oynadı.
'ADIYAMAN'DA KONUŞLANDIK'
Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanı Veteriner Yarbay Dr. Umut Çelik, "Deprem haberini aldığımız anda intikal hazırlıklarımıza başlayarak, ivedilikle en seri vasıta olan uçakla bölgeye intikalimizi yaptık. Aynı bizim yaptığımız şekilde hazırlıklarını tamamlayan diğer köpekli timlerimiz de burada eğitimini almış olan ve diğer birliklerin emrinde bulunan köpekli timlerimiz de bölgeye intikal etmişti. Söz konusu bölgeye vardığımızda bize verilen sorumluluk sahası Adıyaman ili olduğu için, Adıyaman ilinde konuşlandık. Adıyaman ilinin değişik mahallelerinde, özellikle depremden en çok etkilenen bölgelerinde ve pek çok noktalarında, köpekli timlerimiz arama faaliyetlerine iştirak ettiler. Bu faaliyetlerde tespit etmiş oldukları canlı vatandaşlarımızı, arama kurtarma birimleriyle istişareler yapmak suretiyle, onların yönlendirilmesini sağladılar ve pek çok cana dokundular. Bu anlamda bize de gurur yaşattılar. Tabii burada eğitimini alarak diğer birliklerin emrine giren köpekli timlerimiz de aynı başarıları icra etti. Bunları duyduk. Göğsümüzü kabarttılar" dedi.
`ÖYLE BÜYÜK BİR DEPREMDİ Kİ, PERSONELİMİZ ZAMANLA YARIŞTI´
Deprem bölgesinde timlerin zamanla yarıştığına dikkat çeken Yarbay Umut Çelik, köpeklerin ilk 40 saat boyunca dinlenmeden ve yemek yemeden enkazda canlı tespiti yaptığını vurgulayarak şunları söyledi:
"Deprem bölgesine vardığımızda özellikle ilk 40 saat içerisinde, personelimiz çetin hava şartları altında, zamanla yarışarak, hiç durmaksızın arama faaliyetlerine iştirak ettiler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde önce emniyet sonra hareket prensibiyle hareket edilir. Emniyet beklenmeksizin alınır. Fakat öyle büyük bir depremdi ki personelimiz zamanla yarıştığı için, çoğu zaman kendi emniyetlerini hiçe sayarak, enkaz alanlarında canla başla görev yapmak suretiyle, her türlü cana dokunmaya çalıştılar. Bölgede, İnsani Yardım Tugayı´na bağlı köpeklerimiz ile Köpek Eğitim Destek Müfreze Komutanlıkları´nda görev yapan askeri köpekli timlerimiz ve taburumuza bağlı köpekler söz konusu bölgede görev yaptılar. Başarıyla görevlerini tamamladılar."
MADALYA İLE ÖDÜLLENDİRİLDİLER
29 askeri köpekli tim, enkazdan 78 kişinin kurtarılmasını sağlarken, canlı tespiti yaparak arama-kurtarma ekiplerini yönlendiren köpeklerin, enkazda işaretledikleri noktalardan açılan yaşam koridorları ile yüzlerce kişi de yeniden hayata tutundu. Bursa´daki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı´nda görevli 5 tim de Adıyaman´daki çalışmalara katıldı. En küçüğü 11 aylık, en büyüğü 2 yaşında olan Labrador Retriever ile Belçika Malinois cinsi 4 arama ve 1 ceset arama köpeği, 3 haftalık çalışmanın ardından timleri ile birlikte birliğine döndü. `Yasa´, `Masum´, `Devil´, `Alel´ ve `Teno´ isimli köpeklere, ilk görevlerini başarıyla tamamladıkları için Tabur Komutanlığı´nda düzenlenen törenle madalyaları verildi.  
`BU FELAKETİN EN SESSİZ KAHRAMANLARI KÖPEKLERİMİZDİ´
Bölük komutanları ile birlikte köpeklere madalyalarını takan Yarbay Umut Çelik, "Taburumuza bağlı askeri köpekli timlerimiz, özellikle 3 hafta kadar bölgede yoğun bir şekilde arama faaliyetlerine iştirak ettiler. Toplamda bölgede 29 askeri köpekli timimiz görev yaptı. Bunlardan 28´i arama köpeği, 1 tanesi ceset arama köpeğiydi. Toplamda 78 canlı vatandaşımızın enkazdan kurtarılmasına vesile oldular. Fakat tespit ettiğimiz sayı bunun çok daha üzerinde. Kendi imkanları ile tespit ederek çıkardığımız vatandaş sayısı 78´di. Bunun haricinde yer tespiti yapmak suretiyle, diğer arama kurtarma birimlerine yönlendirerek pek çok canın kurtarılmasına vesile oldular. Ve burada almış oldukları eğitimleri, sahada bizlere göstererek bizim göğsümüzü kabarttılar. Pek çok kahramanı oldu bu felaketin. Bunları gördük ve duyduk ama en sessiz kahramanları köpeklerimizdi. Sizler de buraya kadar gelip bizleri ziyaret ederek, bu sessiz kahramanlarımızın dili olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
`YASA´ 6 AYLIK YİĞİT BEBEĞİ ENKAZDAN KURTARDI
TSK DAK Taburu, 8 köpekle deprem bölgesindeki çalışmalarına devam ederken, ilk görev yerinden başarı ile dönen ve madalyasını alan arama köpeklerinden biri de 11 aylık Labrador Retriever cinsi `Yasa´ydı. Veteriner Uzman Çavuş Ramazan Deveci ile birlikte Adıyaman´da görev alan Yasa, depremin 80´inci saatinde, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Arzumkent Caddesi üzerinde yıkılan Sevim Apartmanı´nın enkazında canlı tespiti yaptı. Enkaza yönlendirilen AFAD ekipleri, 2 saatlik çalışmanın ardından 6 aylık Yiğit Çalış bebeği enkazdan kurtardı. Aslen Gaziantep İslahiyeli olan ve ailesi de enkazda kalan Uzman Çavuş Ramazan Deveci, `can dostum´ dediği ekip arkadaşı Yasa ile birlikte yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Kahramanmaraş'taki depremde Adıyaman bölgesinde görev aldık. Can dostum Yasa ile birlikte birçok enkazda bulunduk. Aklımda kalan unutamadığım enkazlardan birisi, Sevim Apartmanı'nda 6 aylık bir bebeğimizin yerini tespit ettik. Yiğit bebek. Bebeğin orada çıkarılması hayatımda unutamayacağım anlardan birisidir. Kendim de Gaziantep İslahiyeli olduğum halde ailem de enkaz altındaydı. Ama görevime devam ettim. Şükür ailemde de can kaybı yoktur. Enkazdan çıkarıldılar. Tüm binaların yıkık olması çok üzücü bir durumdu. Bir an önce göreve başlayıp elimizden gelenin en fazlasını yapmaya gayret ettik. Adıyaman'daki Sevim Apartmanı'nda Yiğit bebeğin buluşuyla ilgili olarak, arama kurtarma çalışmalarının 80´inci saatinde yerini tespit ederek ekiplere bildirdik. Madenciler, diğer ekipler, AFAD ekipleriyle birlikte 80´inci saatte çıkarıldı. 6 aylık bir bebek, annesi vefat etmiş ama Yiğit bebek sağ olarak çıkarıldı. Yasa yerini tespit etti. Havlayarak tepki verdi. Orayı tırmalayarak tepki verdi. Burada bir canlı olduğunu belirttim. Arama kurtarma ekipleri o yöne yönlendirildi ve  sağ olarak çıkarıldı 6 aylık Yiğit bebek. `Tarif edilemez´ dedikleri o andı. Çok mutlu oldum sağ çıkarıldığını görünce. Onun daha hayatın başında olması sevinci yani büyük bir birey olmasından ziyade küçük bir birey olması, hayatın başında olması daha mutlu etti."
`AÇ VE SUSUZ KALDILAR AMA MÜCADELE ETTİLER´
Yasa ve diğer arama köpeklerinin saatlerce hiç durmadan enkazlarda arama yaptığını söyleyen Uzman Çavuş Deveci, "Can dostumuz, köpeklerimiz yeri geldi susuz kaldılar, aç kaldılar. Ama elinden gelenin daha fazlasını yapmak için mücadele ettik. Haftalarca o bölgede kaldık. Elimizden geleni yaptık. Çok sayıda yer tespit ettik. Bunların bazısı yansıdı, bazısı yansımadı. Ama biz devamlı durmadan devam ettik" dedi. Arama köpeklerinin eğitim süreçlerinin 20 ayda tamamlandığını ancak Yasa´nın 11 aylık olmasına rağmen üstün başarı gösterdiğini belirten Deveci, "Yasa 11 aylık ama göreve hazır, zeki bir köpek. İlk görev yeri olarak Adıyaman'da depremde yardımcı olduk" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN-Hasan BOZBEY
2023-03-19 09:57:23

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