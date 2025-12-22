Uludağ'da drift atan ehliyetsiz sürücüye ceza uygulandı
Bursa Uludağ'da otomobille sürücü belgesiz drift atan sürücüye ceza yazıldı.
Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde bir sürücünün otomobille drift attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, sürücünün ehliyeti bulunmayan F.S. (19) olduğunu belirledi.
F.S'ye ilgili kanunlara muhalefet suçlarından 65 bin 399 lira ceza kesildiği bildirildi.
