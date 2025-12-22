Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Uludağ'da drift atan ehliyetsiz sürücüye ceza uygulandı

        Bursa Uludağ'da otomobille sürücü belgesiz drift atan sürücüye ceza yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 13:45 Güncelleme: 22.12.2025 - 13:45
        Uludağ'da drift atan ehliyetsiz sürücüye ceza uygulandı
        Bursa Uludağ'da otomobille sürücü belgesiz drift atan sürücüye ceza yazıldı.

        Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde bir sürücünün otomobille drift attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekipler, sürücünün ehliyeti bulunmayan F.S. (19) olduğunu belirledi.

        F.S'ye ilgili kanunlara muhalefet suçlarından 65 bin 399 lira ceza kesildiği bildirildi.

