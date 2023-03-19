Kamyonetiyle akaryakıt istasyonunun levha direğine çarpan sürücü öldü

Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)-BURSA´nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybettiği kapalı kasa kamyonetiyle akaryakıt istasyonunun levha direğine çarpan sürücü Mehmet Kesimce (47) yaşamını yitirdi.
Kaza saat 10.30 sıralarında Bursa-Balıkesir karayolu Tatkavaklı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bursa´dan Balıkesir istikametine seyir halinde olan Mehmet Kesimce idaresindeki 34 BU 7798 plakalı kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Akaryakıt istasyonunun önündeki levha direğine çarparak duran kamyonetin sürücüsü araçta sıkışırken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kesimce'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü Kesimce´nin cansız bedeni, itfaiye ekiplerince kamyonetten çıkarılarak, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN
2023-03-19 21:33:18
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