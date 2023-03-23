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POLİSİN DURDURDUĞU ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLDEKİ ARKADAŞI: MESUT KOMİSERİMİ İSTİYORUM  

DHA

POLİSİN DURDURDUĞU ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLDEKİ ARKADAŞI: MESUT KOMİSERİMİ İSTİYORUM  


BURSA'nın İnegöl ilçesinde durdurulan otomobilin sürücüsü Enes S. (27) 1.6 promil alkollü çıkarken, araçta bulunan Bulut B. (21) ise polislere "Ben Mesut komiserimi istiyorum. Dizi ben 8 yaşındayken başladı, hala bitmiyor" diyerek ekiplere zor anlar yaşattı.İnegöl'de, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde trafik denetimi yapan polis ekipleri, 16 FN 196 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü Enes S.'ye alkol testi yapıldı. 1.6 promil alkollü olduğu tespit edilen Enes S.´nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 4 bin 64 TL  de cezai işlem uygulandı.'DİZİ BEN 8 YAŞINDAYKEN BAŞLADI, HALA BİTMİYOR'Bu sırada, Enes S.´nin otomobilinde yolcu olarak bulunan arkadaşı Bulut B. ise Gaziantep´te, depremde ailesini kaybettiğini öne sürerek, "Bugün benim doğum günüm. Doğum günümü kutlamak istiyorum. Aynı zamanda Gaziantepliyim. Babam, akrabalarım depremde hayatını kaybetti" dedi.'Arka Sokaklar' dizisinin hayranı olduğunu söyleyen Bulut B., polislere "Ben Mesut komiserimi istiyorum. Ben 8 yaşındaydım dizi başladı, hala bitmiyor. Bir kere silahına dokunabilir miyim? Ben de polislik sınavlarına hazırlanıyorum" diyerek ekiplere zor anlar yaşattı. (DHA)Görüntü Dökümü
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-Sürücü Enes S.'nin alkol testi detay
-Bulut B.'nin polis ekipleriyle konuşmasıHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-03-23 04:08:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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