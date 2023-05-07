İnegölspor - Esenler Erokspor: 2-1

2023 İETT ücretleri ne kadar?

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Hüsnü Emre Çelimli, Cemal Alpay

İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi Metincan Cici, Bahadır Taşdelen (Dk. 66 Furkan Özyapı), Yasin Palaz, Erman Bulucu, Uğur Utlu, Gökhan Meral, Ali Akkuş (Dk. 56 Yılmaz Özeren), Ersel Aslıyüksek (Dk. 84 Alperen Pak), Volkan Altınsoy, Ömer Faruk Ermeç

ESENLER EROKSPOR: Akın Alkan Sertaç Çam (Dk. 81 Zahit Fındık), Cenk Doğan, Abdurrahman Emir Alagöz, Berk İsmail Ünsal (Dk. 39 Serhat Baştan), Onur Eriş, Serdar Cansu, Enes Kayar, Sakıb Aytaç, Yusuf Akyel (Dk. 81 Özcan Aydın), Serdar Deliktaş (Dk. 69 Kadir Kaan Yurdakul)

GOLLER: Dk. 61 ve Dk. 84 Erman Bulucu (İnegölspor), Dk.54 Sertaç Çam (Esenler Erokspor)

KIRMIZI KART: Enes Kayar (Esenler Erokspor)

SARI KARTLAR: Ali Akkuş, Erman Bulucu (İnegölspor), Enes Kayar, Abdurrahman Emir Alagöz (Esenler Erokspor)TFF 2´nci Lig Beyaz Grup 36'ncı hafta maçında İnegölspor, sahasında ağırladığı Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti.

54'ncü dakikada gelişen Erokspor atağında topla buluşan Sertaç'ın vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.

61'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında oluşan karambolde Erman'ın vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

84'üncü dakikada İnegölspor köşe atışı kazandı. Metincan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Erman'ın kafa vuruşu galibiyeti kazandıran golü getirdi: 2-1. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-05-07 18:16:44



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