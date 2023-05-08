Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

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Hatice DAĞLI/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak elektrik direğine çarpıp yan yattı. Kazada biri ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bursa yolunda meydana geldi. Bursa istikametine doğru seyir halinde olan Hasan Oğuzhan Başyiğit'in kullandığı 10 BK 689 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarpıp yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü Başyiğit bulunduğu yerde sıkışırken, yanında bulunan ve hafif yaralanan Efe Eren Söyler İle Ayberk Curacı araç içinden kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Oğuzhan Başyiğit'i sıkıştığı yerden çıkarırken, yaralılar ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Başyiğit'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Hatice DAĞLI

2023-05-08 21:24:25



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