        Bursa'da otomobile çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı

        Bursa'da otomobile çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 18:17 Güncelleme: 04.02.2026 - 18:17
        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobile arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi İlçe Terminali civarında, Beytullah B. yönetimindeki 34 MFS 112 plakalı motosiklet, aynı istikamette giden Hülya U. yönetimindeki 34 EDG 618 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü ile arkasında bulunan yolcu Muhammed K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Kaza nedeniyle Yalova-Bursa kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

