        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da balkondan düşerek ölen kadının eşinin yargılandığı davada karar açıklandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eşinin balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklu yargılanan sanık beraat etti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 17:26 Güncelleme: 04.02.2026 - 17:26
        Bursa'da balkondan düşerek ölen kadının eşinin yargılandığı davada karar açıklandı
        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eşinin balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklu yargılanan sanık beraat etti.


        Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ayhan Y, olayda hayatını kaybeden Özge Y'nin yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin vekilleri ve taraf avukatları katıldı.

        Maktulün yakınları, sanığın cezalandırılmasını istedi.


        Suçlamaları reddeden sanık, maktule yönelik fiziksel veya psikolojik müdahalesi olmadığını ileri sürerek, beraatine karar verilmesini istedi.

        Kararı açıklayan mahkeme başkanı, sanığın başucundaki kitaplara kadar incelediklerini belirterek, "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan yeterli delil bulunamadığını, bu sebeple sanığın beraatine hükmettiklerini bildirdi.

        Maktulün yakınları, duruşmanın ardından beraat kararına tepki gösterdi.

        Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden Özge Y, geçen yıl 7 Temmuz'da evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan eşi Ayhan Y. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

