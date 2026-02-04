Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da bir kişinin öldüğü "yan bakma" kavgasına ilişkin davada karar açıklandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geçen yıl 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 16:43 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:43
        Bursa'da bir kişinin öldüğü "yan bakma" kavgasına ilişkin davada karar açıklandı
        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geçen yıl 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Kamil E.Ü, tutuksuz sanıklar Mehmet K.Ü. ile Kemal E.Ü, olayda hayatını kaybeden Bilal Türkmen'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Önceki savunmalarını tekrar eden sanıklar, beraatlerine karar verilmesini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Kamil E.Ü'ye "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçunun ölümle sonuçlanması nedeniyle hükmettiği 14 yıl hapis cezasını takdir indirimiyle 8 yıl 9 aya düşürdü.

        Heyet ayrıca oy çokluğuyla sanığın tahliyesine karar verdi.

        Sanıklardan Mehmet K.Ü'ye "suça yardım etme" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası veren heyet, Kemal E.Ü'nün ise beraatine hükmetti.

        - Olay

        Hocaalizade Mahallesi'nde Temmuz 2024'te meydana gelen olayda, "yan bakma" nedeniyle Bilal Türkmen (31) ile Kamil E.Ü. (23) ve kuzeni Mehmet K.Ü. (29) arasında tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine bacak kısmından bıçaklanan Türkmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.


        Polis ekipleri, Kamil E.Ü, Mehmet K.Ü. ve Kemal E.Ü'yü gözaltına almış, şüphelilerden Kamil E.Ü. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

